Mauricio Pochettino, Mbappe’nin geleceği ve Messi’nin ne zaman sahaya çıkacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe, Neymar Angel Di Maria gibi hücum kozlarına sahip olan Paris Saint-Germain,Lionel Messi’nin eklenmesiyle birlikte son zamanların en güçlü hücum hattına sahip olmuştu.

Tüm dünyadan futbolseverler de Messi, Neymar, Mbappe üçlüsünü ne zaman izleyeceğini merakla beklemeye başlamıştı.

Bir yandan kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin geleceği belirsizliğini korurken Mauricio Pochettino bu konular hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli teknik adam, Messi’nin PSG formasıyla ilk maçına kısa süre içerisinde çıkacağının sinyallerini verdi.

Neler söylendi?

Ligue 1’in üçüncü haftasında Brest ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulunan Pochettino, şu ifadeleri kullandı:

“Henüz planlarımızı oyuncularımızla paylaşmadık, toplantıdan sonra analizimizi yapacağız ve bu konuda da bir karar alacağız.”

“Onun yeteneklerini hepimiz biliyoruz, takıma da çok olumlu bir enerji getiriyor. Bu bağın oluşması çok kısa sürdü.”

“Yalnızca soyunma odasında değil sahada da takımın iyi bir hava yakaladığını fark edebiliyorsunuz.”

Mbappe ayrılacak mı?

Pochettino, adı uzun süredir Real Madrid’le anılan Mbappe’nin geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Kylian’ı son zamanlarda çok iyi görüyorum. Yeni sezona hazırlanmak için gerçekten çok sıkı çalışıyor.”

“Onun bu sezonda da bizimle olacağını düşünüyorum.”

“Bu tarz süreçlerde birçok şey söylenir, bazıları gerçekleşirken bazıları ise sadece sözde kalır.”

“Kylian iyi çalışıyor ve şu anda aklında sadece Brest’le oynayacağımız maç var. Şu anda tam konsantre olmuş durumda.”

PSG, yeni transferler yapacak mı?

Transfer dönemine damga vuran Fransız devi, Messi’nin yanı sıra Gianluigi Donnarumma, Gini Wijnaldum ve Sergio Ramos gibi isimleri bedelsiz olarak, Achraf Hakimi’yi ise bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Ancak PSG’nin adı Paul Pogba ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlarla anılmaya devam ediyor. Pochettino da yeni transferlerin gerçekleşme ihtimaline kapıyı kapatmadı:

“Futbolda sürprizlerin olabileceğini biliyoruz ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz.”

“Eğer bir isteğim olsa onu ilk olarak burada açıklayamam. İlk önce gidip sportif direktörümüz Leonardo ile görüşmem gerekir. Aksi takdirde bu bizim için sorunlara yol açardı.”

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