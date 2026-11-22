Manchester United'ın yeni teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino, Premier Lig'in 11. haftasında bu akşam (pazar) Anfield'da oynanacak Liverpool maçı için ilk kadrosunu açıkladı.

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Pochettino, Man United'ın hücum hattında Brezilyalı yıldız Matheus Cunha'yı tercih etti . Cunha'nın gerisinde ise Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes ve Patrick Dorgu üçlüsü yer alıyor.

Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez ikilisi stoper olarak görev yaparken, Manchester United'ın orta sahasını Youri Tielemans yönetiyor.

Bu, ABD Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Pochettino'nun, geçen milli arada Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından Manchester United'ın teknik direktörü olarak çıktığı ilk maç.

Manchester United, Carrick'in görevden alınmasına yol açan kötü sonuçlar serisinin ardından 8 puanla Premier Lig'de sondan bir önceki sıra olan 19. sırada bulunuyor. Takım, ligin başından bu yana yalnızca bir galibiyet alabildi.

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Manchester United'ın ilk 11'i şöyle:

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Kale: Lammens.

Defans: Yoro, De Ligt, Martinez, Shaw.

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Orta saha: Mainoo, Tielemans, Bruno Fernandes.

Hücum: Dorgu, Cunha, Mbeumo.

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Öte yandan İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un kadrosunda, Hollandalı Cody Gakpo'nun kadro dışı bırakılması ve genç Rio Ngumoha'nın sahaya sürülmesi dışında kayda değer bir sürpriz yaşanmadı.

Liverpool teknik direktörü, hücum hattında Alexander Isak'ı tercih etti. Isak'ın gerisinde ise Florian Wirtz, Bradley Barcola ve Ngumoha üçlüsü yer alıyor.

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Liverpool, 18 puanla Premier Lig'de 5. sırada bulunuyor.

Liverpool'un ilk 11'i şöyle:

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Kale: Alisson.

Defans: Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez.

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Orta saha: Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz.

Hücum: Barcola, Ngumoha, Isak.