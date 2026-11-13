Manchester United, Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili yeni bir darbe aldı. Orta saha oyuncusunun kulüple sözleşmesini yenilemek için sunulan ikinci teklifi de reddetmesi, takımın en önemli yıldızlarından birinin Old Trafford'daki geleceğini tehdit eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu durum, yönetimin kendisiyle yeni bir anlaşmaya varamaması halinde, sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma ihtimalinin de kapısını aralıyor.

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İngiliz "Sky Sports" kanalının aktardığına göre Fernandes, yönetimin kendisini elde tutma yönündeki açık arzusuna rağmen, Manchester United'ın kulüple bağını uzatmak için sunduğu ikinci teklife onay vermedi. Böylece takım kaptanının geleceği, önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen çetrefilli dosyalardan biri haline geldi.

Manchester United yönetimi, Fernandes'in sözleşmesini yenileme girişimlerine geçen yaz, oyuncuya ilk teklifini sunduğunda başladı. İki yıl önce önceki sözleşmesini imzalayan oyuncu bu teklifi reddetti, ardından aynı sahne ikinci teklifte de tekrarlandı ve hizmetlerinin kaybedilmesi ihtimaline dair endişeler arttı.

Portekizli yıldızın mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor; bu da yönetmeliklere göre, geleceğiyle ilgili bir anlaşmaya varılamaması halinde, önümüzdeki ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle görüşmelere başlayabileceği ve yazın bu kulüplere bedelsiz transfer olabileceği anlamına geliyor.

Ancak Manchester United, oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmasına olanak tanıyan bir seçeneğe sahip. Bu da kulübe, kaptanını elde tutma müzakerelerinde önemli bir koz veriyor ve oyuncunun sezon sonunda bedelsiz transfer için ocak ayında yabancı kulüplerle görüşmelere girmesinin önüne geçiyor.

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Al Hilal büyük yankı uyandıracak transfere yaklaşmıştı

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Dış teklifler, Fernandes'in Manchester United kariyerinde yeni bir durum değil. Oyuncu, haziran 2025'te Suudi ekibi Al Hilal'den gelen devasa bir teklifi reddettiğini açıklamıştı. Kulüp, halihazırda aldığı 250 bin sterlinin neredeyse üç katına yakın bir haftalık maaş ödemeye hazırdı.

Suudi cazibesi kişisel tarafla da sınırlı kalmadı; Al Hilal, takım kaptanının hizmetlerini almak için Manchester United'a 100 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu gösterdi. Ancak Fernandes o dönem Old Trafford'da kalmayı tercih etti ve teklifin büyüklüğüne rağmen İngiliz kulübündeki serüvenini sürdürmeyi seçti.

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Oyuncunun ismi geçen ağustos ayında Türk ekibi Galatasaray'a transfer olmakla da anıldı; kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif sunmaya hazır olduğunu belirten raporlar vardı. Ancak United yönetimi tutumundan taviz vermedi ve kaptanlarının hiçbir bedel karşılığında satılık olmadığını vurguladı. Böylece geleceğiyle ilgili tüm ihtimaller açık kaldı.

İki teklifin de reddedilmesine rağmen Manchester United, Portekizli oyuncusunun hizmetlerinden kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor; zira yönetim hâlâ oyuncunun kalmasını istiyor ve önümüzdeki dönemde taraflar arasında, hem oyuncuyu hem de kulübü memnun edecek bir formüle ulaşmak amacıyla görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

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United'ın Fernandes'i elde tutma arzusu, oyuncunun takım içindeki teknik ve liderlik değerine, ayrıca geçen sezonlardaki kilit rolüne dayanıyor. Oyuncu, kulübün hücumlarını inşa etmede ve fırsatlar yaratmada güvendiği en önemli unsurlardan biri haline geldi ve soyunma odasında büyük sorumluluk taşıyan bir kaptan oldu.

Pochettino sahneye çıkıyor ve Fernandes'le ortak bir geçmiş

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Fernandes, olağanüstü bir sezon geçirmiş; bu sezonda Futbol Yazarları Birliği ve Profesyonel Futbolcular Birliği'nden yılın en iyi oyuncusu ödüllerini kazanmıştı. Üstün performanslar sergileyen oyuncunun asist sayısı Premier Lig'de 21'e ulaşarak turnuvada bir rekora imza atmıştı.

Ancak Portekizli oyuncu, bu sezon aynı seviyeyi tekrarlamakta zorlandı; rapordaki verilere göre dört golle yetindi. Bunların arasında geçen ağustos ayında Ipswich Town filelerine attığı ve Manchester United'ın bu sezon Premier Lig'deki tek galibiyeti olmayı sürdüren maçtaki hat-trick de yer alıyor.

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Fernandes'in sözleşme yenileme krizi, Manchester United'ın kulüp içindeki dengeleri yeniden kurmayı hedefleyen bir hamleyle, Arjantinli Mauricio Pochettino'yu cuma günü takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıklamaya yaklaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Pochettino, perşembe günü görevinden alınan Michael Carrick'in yerine geçiyor.

Pochettino ile United'ın yıldızı arasında tamamlanmamış eski bir hikâye var; zira Fernandes 2019 yılında, Arjantinli teknik adamın Londra ekibinin başında olduğu dönemde Tottenham'a transfer olmaya yakın olduğunu itiraf etmişti. Ancak Sporting Lizbon transferin tamamlanmasının önünde engel oldu ve oyuncu, daha sonra Manchester United'a transfer olmadan önce kariyerine Portekiz'de devam etti.

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Böylece İngiliz kulübü kendini iç içe geçmiş iki dosyayla karşı karşıya buluyor: Pochettino liderliğinde yeni bir teknik projenin başlangıcı ve sözleşmesi sona yaklaşan kaptanını, yenileme tekliflerine tekrar tekrar gelen retler ve dış cazibelerin yeniden ortaya çıkma ihtimalinin ortasında elde tutma çabası. Fernandes'in geleceği, Arjantinli teknik adam ve yeni yönetim için erken ve belirleyici sınavlardan biri haline gelebilir; özellikle de onun çapında bir oyuncuyu bedelsiz kaybetmenin, Manchester United taraftarına açıklaması güç bir darbe olacağı düşünülürse.