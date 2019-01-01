Pochettino: Harry Kane sakatlığı sebebiyle sezonu kapatabilir

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Harry Kane sezonu kapatabilir.

Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Harry Kane'in sakatlığından endişeli.

Spurs, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde 'i 1-0'lık skorla geçti. Ancak karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanan Harry Kane sahayı terketmek zorunda kaldı.

Daha önce de aynı ayak bileğinden sakatlanan Kane için bu sezon sona ermiş olabilir.

Teknik direktör Pochettino, maçın ardından BT Sport'a yaptığı açıklamada kazanmanın bir bedeli olduğunu vurgularken sakatlanan Kane'in durumundan da bahsetti:

"Çok çok üzücü. Zor bir süreç olacak ve onu özleyeceğiz. Belki de sezonun geri kalanı boyunca."

25 yaşındaki forvet 13 Ocak'ta oynanan maçında, aynı ayak bileğinden sakatlandı ve 6 hafta boyunca sahalardan uzak kaldı.