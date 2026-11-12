Michael Carrick'in Manchester United ile geleceği netleşti. Basında çıkan haberlere göre, kulüp yönetimi mevcut sezonda düşen sonuçlar nedeniyle takımın başına geçmesi için Arjantinli Mauricio Pochettino ile prensipte anlaşmaya vardı.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bugün perşembe sabahı, Manchester United'ın takımın hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından 45 yaşındaki Carrick'i görevden alma kararını fiilen aldığını ortaya koydu.

Carrick, geçen sezon takımı geçici olarak Premier Lig'de üçüncü sıraya taşımasının ardından, bu sezonun başında kalıcı bir sözleşmeyle takımın teknik sorumluluğunu üstlenmişti; ancak yeni sezonun başlamasından bu yana sonuçlar ciddi şekilde geriledi.

Manchester United zorlu bir dönem geçiriyor; Premier Lig'de küme düşme hattının altında, on sekizinci sırada yer alıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında on yedinci sırada bulunuyor ve son haftalarda sonuçların iyileşeceğine dair net işaretler görülmüyor.

Pochettino ile anlaşma ve serbest kalma bedeli engeli

Raporlara göre, Manchester United, teknik direktörlük görevini üstlenmesi için Pochettino ile ilkesel bir anlaşmaya vardı; iki taraf arasında bazı ayrıntılar ise hâlâ görüşülüyor.

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Arjantinli teknik direktör, Amerika Futbol Federasyonu ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşmeli; sözleşmesi, İngiliz kulübün Amerika Federasyonu ile müzakere etmesi gereken, yaklaşık 7 milyon sterlin, yani yaklaşık 9 milyon avro değerinde bir serbest kalma bedeli içeriyor.

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Manchester United ayrıca Pochettino'ya yardımcı olacak teknik ekip üyeleri konusunda da anlaşmaya çalışıyor; Amerika Federasyonu ile müzakerelerin önümüzdeki yirmi dört saat içinde hızlanması bekleniyor.

United yönetimi, Arjantinli teknik direktörün en kısa sürede Old Trafford'a gelmesini istese de, onun hâlihazırda devam eden uluslararası arada Haiti ile iki maç oynamaya hazırlanan Amerika Milli Takımı'yla olan mevcut görevine bağlı olduğunun farkında.

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Tahminler, takım oyuncularının büyük bölümünün önümüzdeki perşembe kulübe dönmesinin ardından, Pochettino'nun 22 Kasım'da Anfield'da oynanacak Liverpool maçından önce Manchester United'ın başına geçebileceğini gösteriyor.

Carrick'in kaderini belirleyen Monaco toplantısı

Teknik ekipte değişikliğe gidilmesi yönündeki hamle, Manchester United'ın İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada ve Spor Direktörü Jason Wilcox'un, kulübün ortak sahibi Jim Ratcliffe ile çarşamba günü Monaco şehrinde yaptığı, takımın sezona yaptığı kötü başlangıcı gözden geçirmek amacıyla düzenlenen toplantının ardından geldi.

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Carrick, geçen ay Old Trafford'da Bournemouth'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından devam etmek için son bir şans elde etmişti; ancak kulüp içindeki işaretler artık teknik yönetim seviyesinde bir değişiklik yapılması yönüne eğilim gösteriyor.

Transferin tamamlanması halinde Pochettino, Sir Alex Ferguson'un 13 yıl önce emekli olmasından bu yana Manchester United'ın sekizinci kalıcı teknik direktörü olacak; Carrick ise daha önce İngiltere ikinci ligindeki Middlesbrough'u çalıştırmasının ardından yeni bir deneyim arayışına girecek.