Manchester United'ın açıkladığı son finansal sonuçlar, kulübün içinde bulunduğu krizin derinleştiğini ortaya koydu. Kulüp, perşembe günü net zararının arttığını ve borcunun yükseldiğini duyurdu. Bu gelişme, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımı Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinden kurtarma görevini üstlendiği döneme denk geldi.

Reklam

Bu sonuçlar, United'ın saha içindeki çöküşünün arkasındaki finansal kayıpların boyutunu açıkça gözler önüne seriyor. Ligde şu anda 18. sırada bulunan kulüp, gelirlerinden ve sponsorluk kazançlarından on milyonlarca sterlin kaybetmesine yol açabilecek bir küme düşmeyi önlemek için yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu göreve getirdi.

ABD borsasında işlem gören Manchester United hisseleri, piyasa açılışı öncesi işlemlerde yaklaşık %9 değer kaybetti. Bu düşüş, yatırımcıların kulübün mevcut durumundan duyduğu endişenin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Pochettino, bu sezon ligde oynanan 10 maçta yalnızca bir galibiyet alınmasının ardından Michael Carrick'in görevden alınmasıyla geçen cuma günü göreve getirildi. Bu tablo, takımın uzun on yıllardır yaşadığı en kötü sezon başlangıcı oldu.

İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada, Reuters'ın aktardığına göre şu açıklamayı yaptı: "Mauricio Pochettino'yu ve ekibini kulübümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz, saha içindeki performansımızı iyileştirme yönündeki sürekli çabamızda onlara destek olmak."

Reklam Reklam

Pochettino, Jim Ratcliffe'in futbol operasyonlarının başında bulunduğu dönemde Ruben Amorim ve Carrick'in ardından göreve getirilen üçüncü teknik direktör oldu. Art arda yapılan bu atamalar, kulübün performansındaki düşüşü henüz durduramadı.

Related Topics

Manchester United, İngiliz milyarder kulübü yeniden canlandırmak ve tekrar şampiyonluk yoluna sokmak amacıyla azınlık hissesi satın almasının ardından 2024 yılında Ratcliffe ile anlaşmıştı.

Kulüp, geçen eylül ayında üst üste yedinci yıllık zararını açıklamıştı. Oyuncu transferlerinin maliyeti ve bu yıl Amorim'in görevden alınması, kulübün finansal açığını büyüttü. United ise finansal sürdürülebilirlik kurallarına tam olarak bağlı olduğunu vurguladı.

Reklam

Kulübün açıklamasına göre, haziran ayında gerçekleştirilen kredi refinansmanı nedeniyle borç, eylül itibarıyla geçen yıla kıyasla 125 milyon dolar artarak 775 milyon dolara ulaştı.

United'ın gelirleri, eylülde sona eren üç aylık dönemde %4 artışla 146 milyon sterline, yani 191,8 milyon dolara yükseldi.

Reklam

Net zarar ise geçen yılın aynı dönemindeki 6,6 milyon sterlinden 18,1 milyon sterline çıktı. Bu durum, giderek artan finansal baskının boyutunu yansıtıyor.

United, yatırımcılara ve taraftarlara kulübün bu zorlu dönemi atlatabilecek güçte olduğu mesajını vermek amacıyla yıllık temel kâr ve gelir beklentilerini değiştirmedi.

Reklam

Kulüp, pazar günü ezeli rakibi Liverpool ile karşılaşacak. Pochettino için gerçek bir sınav niteliği taşıyan maçta tüm gözler, Arjantinli teknik direktörün kurtarma operasyonuna moral verici büyük bir galibiyetle mi başlayacağını yoksa krizin daha da mı derinleşeceğini görmek için Anfield'a çevrilecek.