Pochettino ego tartışmasında Mbappe’yi savundu

Arjantinli teknik adam, yıldızlarla dolu Paris Saint-Germain takımında ego problemi yaşandığı iddialarını reddetti.

Kylian Mbappe son dönemde, takımdaki diğer yıldızların saygısını kazanmak için daha alçakgönüllü olması gerektiğine dair eleştirilerle karşı karşıya.

Özellikle Lionel Messi transferinden sonra takımdaki bir numaralı konumu sarsılan Mbappe’nin sahada sergilediği tavırlar da bazı futbol çevreleri tarafından hoş karşılanmıyor.

Mbappe, hafta içi PSG’nin Metz ile oynadığı maçta ilginç bir pozisyonun ardından rakip oyuncularla gerginlik yaşamıştı. Metz teknik direktörü Frederic Antonetti, maçın ardından Mbappe’ye tavrını değiştirmesi tavsiyesinde bulundu.

Mbappe, centilmenlik yapmak isterken gol atıyordu

Antonetti ne söyledi?

“Kylian Mbappe sevilmek istiyorsa daha düzgün davranmalı.”

“Onu bir oyuncu olarak beğeniyorum, çok güçlü bir futbolcu, ama biraz daha alçakgönüllü olmak işine yarayabilir.”

Pochettino'dan Mbappe'ye destek

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino ise beklendiği gibi Mbappe’ye arka çıktı. Yıldız oyuncuyla ilgili hiçbir şikayeti bulunmadığını belirten Arjantinli, Mbappe’nin ayakları yere basan biri olduğunu vurguladı.

“Antonetti’nin maçın ardından böyle konuşmasını anlayabiliyorum. Uzatmalarda aldıkları yenilgi ona bu açıklamayı yaptırdı.”

“Kylian muhteşem biri, daima kazanmak isteyen harika bir savaşçı. Yaşananları sahadaki şartlar ışığında değerlendirmeliyiz.”

“Frederic Antonetti’nin öfkesini anlayışla karşılıyorum, ama Kylian’ın alçakgönüllü olmadığını söylemek yanlış.”

Bu sezon sekiz maçta dört gol, üç asistle öne çıkan Mbappe, Cumartesi günü bir kez daha Pochettino’nun en önemli kozu olacak. Messi ise dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

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