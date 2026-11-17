Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğunun geleceğine dair heyecan verici bir senaryonun kapısını araladı. Pochettino, yerine geçmesini tavsiye ettiği ismi açıklarken bir yandan da sezonunu çöküşten kurtarmak için zorlu sınavlarla karşı karşıya olan Manchester United'daki yeni görevine hazırlanıyor.

Reklam

Pochettino, ABD Milli Takımı'nın başına geçmesi için İspanyol teknik adam Pep Guardiola'yı önermekte tereddüt etmedi. Arjantinli çalıştırıcı, taraflar arasında henüz resmi bir görüşme olmamasına rağmen içinde bulunulan dönemin, Manchester City'nin eski teknik direktörü için yeni bir milli takım deneyimine atılmak adına ideal bir fırsat olduğunu vurguladı.

54 yaşındaki Pochettino, Haziran 2029'a kadar uzanan iki buçuk yıllık sözleşmeyle başlayacağı Manchester United macerası öncesinde ABD Milli Takımı'ndaki görevini noktalamaya hazırlanıyor.

Arjantinli teknik adam, ABD Milli Takımı'yla son maçına CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin rövanşında Haiti karşısında çıkacak. Ekibi, Miami'de oynanan ilk maçta rakibini 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etmişti.

Pochettino'ya gazetecilere yaptığı açıklamada, Guardiola'nın kendisinin yerine ABD Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali soruldu. Pochettino, teklif alması halinde İspanyol teknik adama görevi kabul etmesini tavsiye edeceğini söyledi.

Reklam Reklam

Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, "Bu, ABD Futbol Federasyonu'na katılmak için ideal bir zaman. Her şey doğru yolda ve doğru yönde ilerliyor" dedi.

Related Topics

Arjantinli teknik adam şöyle devam etti: "Elbette buna değer. Orada çok iyi oyuncular ve harika insanlar bulacak. Ayrıca oyuncular onun oyun anlayışına uyum sağlayabilecek kapasitede."

Pochettino'nun bu açıklamaları, 55 yaşındaki Guardiola'nın geçen mayıs ayında Manchester City'den ayrılmasının ardından bir yıllık bir mola verdiği döneme denk geliyor. Bu süreçte İspanyol çalıştırıcının bir sonraki durağı ve milli takım düzeyinde bir deneyime atılma ihtimali hakkında spekülasyonlar sürüyor.

Reklam

İspanyol teknik adamın adı Pochettino'nun yerine geçebilecek adaylar arasında anılsa da kendisiyle ABD Futbol Federasyonu arasında henüz resmi bir temas gerçekleşmedi. Bu durum, Guardiola'nın geleceğini pek çok ihtimale açık hale getiriyor.

Manchester United: Acil kurtarma görevi

Öte yandan Pochettino'nun milli takımdaki görevinin sona ermesinin tadını çıkarmak için pek fazla zamanı yok. Arjantinli teknik adamı, sezona felaket bir başlangıç yapmasının ardından Michael Carrick'in yerine kendisiyle anlaşan Manchester United'da olağanüstü zorlu bir görev bekliyor.

Reklam

Carrick'in görevine son verilmesi kararı, Premier Lig'de alınan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından geldi. İlk on haftada yalnızca bir galibiyet alabilen takım, 8 puanla 18. sıraya geriledi ve kendini düşme hattında buldu. Bu tablo, kulübün tarihine ve taraftarlarının beklentilerine hiç yakışmıyor.

Manchester United'ın sıkıntıları yalnızca lig ile sınırlı kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de yansıdı. Takım, iki galibiyet ve iki mağlubiyetle topladığı 6 puanla lig aşamasında 17. sırada bulunuyor.

Reklam

Manchester United, Avrupa'daki yolculuğuna Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0'lık net bir skorla yenerek başladı. Ardından Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden takım, daha sonra Como karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Dördüncü haftada Roma'yı 3-2'lik heyecanlı bir maçta mağlup eden takım nispeten toparlandı. Ancak bu galibiyet, tur atlama şansına dair endişeleri gidermeye yetmedi. Zira takım ile bir sonraki aşamaya yükselmeyi sağlayan son basamak olan 25. sıra arasındaki fark yalnızca iki puan.

Reklam

Pochettino'nun teknik ekibi, kendisi İngiltere'ye gelmeden önce ortamı hazırlamak amacıyla erkenden harekete geçti. Daimi yardımcısı Jesús Pérez, kaleci antrenörü Toni Jiménez ve teknik direktörün 31 yaşındaki oğlu olan kondisyoner Sebastiano Pochettino, yeni görevle ilgili hazırlıklara başlamak üzere İngiltere'ye ulaştı.

Pochettino, kendisi gelmeden önce çalışmaların çoktan başladığını belirterek teknik ekibinin, iki teknik heyet arasındaki geçiş sürecinde takımın hiç vakit kaybetmemesi için tüm detayları hazırlamak adına zamanla yarıştığını vurguladı.

Reklam

Pochettino, "Bizden önce oraya gittiler ve her şeyi hazırlamaya başladılar. Çarşamba günü oraya varır varmaz yoğun ve aralıksız bir çalışma olacak. Benim için bu zor değil. Bu hızlı geçişi yapmaya tamamen hazır olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pochettino'nun Premier Lig'deki ilk sınavı pazar günü Anfield'da Liverpool karşısında olacak. Bu karşılaşma yalnızca rakibin gücü nedeniyle değil, Arjantinli teknik adamın Manchester United'ın performansında değişim yaratıp yaratamayacağını erkenden ortaya koyacağı için de ayrı bir önem taşıyor.

Reklam

Takımı ayrıca Avrupa'da zorlu bir maç serisi bekliyor. Bu seri 25 Kasım'da Sporting Lizbon ile başlayacak, ardından Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal sınavları gelecek.

ABD Milli Takımı'ndaki sayfasını kapatmaya yaklaşan Pochettino, ardında yerine geçmesi için büyük bir isim bırakırken kendisi de Old Trafford'da bambaşka bir mücadeleye başlıyor. Bu mücadelenin adı ise Manchester United'ın saygınlığını yeniden kazanmak ve iş işten geçmeden sezonu kurtarmak.