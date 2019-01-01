Pochettino: "Bu durumla adam gibi yüzleşmemiz gerekiyor"

Mauricio Pochettino, 7-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında bu durumla yüzleşmek zorunda olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Salı günü oynanan maçta 'e 7-2'lik skorla boyun eğen 'da Teknik Direktör Mauricio Pochettino maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Pochettino son dakikalarda üst üste gelen gollere dikkat çekerken, "Maçın sonunda kalemizde üç gol gördük. Takım o dakikalarda yorgun ve maçı bırakmış görünüyordu. Bu biraz sinir bozucu çünkü 83. dakikaya kadar takım halen canlıydı. Mücadele ediyor, üçüncü golü bulmak için pozisyonlar üretmeye çalışıyorduk. Ama rakibimiz gol yollarında çok etkiliydi." dedi.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Arjantinli teknik adam, şöyle devam etti: "Çok ama çok üzgünüz. Bundan başka bir şey söylemek de istemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yedi gol yemek çok ağır, ama bu durumla yüzleşmek zorundayız."

Zorlu bir sezon geçireceklerine de değinen Pochettino, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız final geride kaldı, o dönem kapandı. Şimdi öncelikle kalitemizi adam gibi göstermek, bu durumla adam gibi yüzleşmemiz gerekiyor. Hepimiz güçlü kalıp bu durumu atlatacağız ve önümüze bakacağız." diye konuştu.