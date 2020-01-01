Pochettino bir sonraki durağını açıkladı

Avrupa'nın dev kulüpleri ile gündeme gelen Tottenham'ın eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kasım 2019'da 'dan ayrılan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, katıldığı bir açılışta geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara açıklık getirdi.

LaLigaTV'nin İngiltere'deki açılış organizasyonunda konuşan 47 yaşındaki teknik adam, her zaman en iyi yerde olmaya çalıştığını ve ile Premier Lig'in dünyanın en iyi ligleri olduğunu belirtti ve şöyle söyledi:

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"Şu anda olabildiğince çok futbol maçı izlemeye ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir süre boş vaktimin olması iyi oldu."

"Ben Arjantinliyim ama halkının neredeyse yarısı İspanyol ve Katalan. Kariyerime 'da başladığım ve sonrasında Premier Lig'e gidip İngilizce'yi ve farklı kültürleri tanıdığım için şanslıyım. Zaman geçtikçe bilgimi arttırarak daha iyi bir insan oldum. Harika bir deneyim yaşıyorum. Bence Birleşik Krallık'taki insanların La Liga'yı izlemesi ve yakın temas kurması muhteşem bir fırsat."

"Futbol İngiltere'de doğdu elbette; ancak La Liga'da da harika futbol oynanıyor ve inanılmaz teknik direktörler var. Bugün La Liga, teknik direktörlerin, futbolcuların ve son 20 yılda oynanan futbolun bir referansı konumunda. Bir teknik direktör olarak her zaman dünyanın en iyi liginde olmaya çalışıyorum. Bence Premier Lig ve La Liga dünyanın en iyi ligleri."