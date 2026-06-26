Pochettino basına ateş püskürdü: Sorularınız tuhaf ve yüzeysel düşünüyorsunuz

ABD milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino, “Sوفي” Stadyumu’nda Türkiye’ye 3-2 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında medyaya yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, “Sorular biraz tuhaf” dedi.

"ESPN" kanalına göre, İspanyolca ve İngilizce konuşan Pochettino, ilk iki maçı kazanarak grubu lider tamamladıktan sonra hiçbir gazetecinin kendisini ve ABD'li oyuncuları tebrik etmemesinin "biraz üzücü" olduğunu belirtti. Ayrıca, zaten elenmiş bir takıma karşı son saniyelerde alınan yenilginin ardından ivmeyi kaybetme olasılığıyla ilgili soruların neden sorulduğunu anlamadığını da ekledi.

ABD milli takımının teknik direktörü, ortamı eleştirerek şunları söyledi: “Ortam sanki bu gece evimize dönecekmişiz ve Türkiye kalacakmış gibi görünüyor. Size ve herkese, grubu lider olarak tamamladığımızı hatırlatmam gerekiyor. Üzgünüm arkadaşlar, kazandık.”

Pochettino, maç öncesinde, 19 Haziran’da Avustralya’yı yenen kadroya göre dokuz değişiklik yapılan ve büyük ölçüde yedek oyunculara dayanan bir ilk 11’e rağmen oyuncularını galibiyet peşinde koşmaya teşvik edeceğini belirtmişti. Ancak maçtan sonra, futbol programı tarihindeki ilk takım olarak Dünya Kupası’nda üç grup maçını da kazanma fırsatını kaçırdığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda, bu fikri reddetti ve önemsiz buldu.

Pochettino, bu görüşü kınayarak kararlı yanıtını şöyle sürdürdü: “Tarih yazmak, Dünya Kupası’nı kazanmak demektir; sadece Dünya Kupası’nda üç maçı kazanmak değildir. Gerçekten anlamıyorum, bu biraz yüzeysel bir bakış açısı, tabiri caizse, çok dar bir perspektiften bakıyorsunuz. Bana tarih yazabileceğinizi söylüyorsunuz, peki bir sonraki maçı kaybederseniz üç maçı kazanmanın ne anlamı kalır?"

Bu bağlamda, Perşembe günkü yenilginin ne gibi bir etkisi olduğu yönündeki bir soruya yanıt verirken Pochettino şunları söyledi: “Benden ne dememi istiyorsunuz? Ne söylersem söyleyeyim, sizi ikna edemeyeceğim. Gazete ne düşünürse ya da ne isterse onu yazacaktır. Ama dürüst olmak gerekirse, şuna geri dönmek istiyorum: Birinci sırada tur atladık ve bir sonraki tura geçiyoruz.”

Pochettino, takım kadrosunun derinliğine ve bunun 32'li turda Bosna-Hersek ile oynanacak maça hazırlık sürecinde takıma nasıl yardımcı olacağına değindiğinde daha olumlu bir üslupla konuştu. Bunların başında elbette, maçın bitimine bir saatten biraz önce oyuna giren ve bir önceki maçta onu sahalardan uzak tutan baldır sakatlığının fiziksel bir kısıtlamaya yol açmadığı, oldukça güçlü bir performans sergileyen Kristijan Polišić’in durumu geliyordu.

Pochettino, Polisić’i maçın bir bölümünde oyuna sokmanın maçın “hedeflerinden biri” olduğunu belirtti. Polisić’in Bosna-Hersek karşısında ilk 11’de başlayacak kadar sağlıklı olup olmadığına dair soruya yanıt vermese de, forvetin iyileşme sürecine ilişkin iyimser görünüyordu.

Pochettino sözlerini şöyle tamamladı: “Bu maçı kazanmamız ya da kazanmamamız ruh halimi değiştirmeyecek. Hedefimiz grubu birinci sırada bitirmek; şu anda birinci sıradayız ve şimdi bir sonraki aşama başlıyor. Hazırız.”