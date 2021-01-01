Pochettino Barcelona-PSG maçı öncesi konuştu: Büyük bir tutkuya sahibiz

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak olan PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kulüpteki herkesin bu karşılaşma için heyecanlı olduğunu ve bunu Fransız ekibine imza attığı günden bu yana hissettiğini ifade eden Arjantinli teknik adam, "Bunun özel bir maç olacağı doğru. Bu karşılaşmaya hepimiz hazırız" dedi.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nin 2016-2017 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde Barcelona'ya karşı ilk maçı 4-0 kazanmasına rağmen rövanşta 6-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin oyuncularıda baskı yaratıp yaratmadığı konusuna da değinen Pochettino, "Geçmişi hiçbir zaman silemeyiz ama bu durumun bizim üzerimizde bir baskıya neden olmadığını söyleyebilirim. O takım farklıydı, bu takım farklı" dedi.

Soyunma odasındaki atmosferden oldukça memnun olduğunu belirten genç teknik adam, "Düşüncelerimizi sahaya yansıtabilecek harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Birlikte büyük başarılar kazanmak istiyoruz. PSG'de bunun için o kadar büyük bir tutku var ki bunu kulübe adım attığınız andan itibaren hissediyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday bir takımla oynayacağız ve işimiz kolay olmayacak" dedi.