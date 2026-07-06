Pochettino: Balugon krizinde yeterince cezalandırıldık… FIFA’nın kararının ardından sevinç gösterisinde bulundum

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, forvet Folarin Balogun’a verilen kırmızı kartın askıya alınması kararıyla ilgili net bir mesaj verdi ve önceki cezanın haksız olduğunu belirtti.

Balojun, ABD milli takımının Bosna-Hersek milli takımıyla oynadığı 32'li tur maçında, kasıtsız bir sert müdahale sonucu kırmızı kart görmüştü.

Bu kırmızı kart, Balojun'un Belçika ile oynanacak 16'lı tur maçında forma giyememesine neden olmuştu; en azından yürürlükteki kurallara göre böyle olması gerekiyordu.

Olaylar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın ABD milli takımının forvetine verilen cezayı askıya almaya karar vermesiyle heyecan verici bir gelişme yaşadı; bu karar, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından doğal olarak memnuniyetle karşılandı.

Pochettino, gazetecilere yaptığı açıklamada olaya ilişkin şu yorumda bulundu: “Tepkimin, bu sporu gerçekten seven ve etik ile dürüstlüğe güvenen herkesin tepkisiyle aynı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu kararı kutladığını görüyorum.”

ABD Milli Takımı teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Bosna-Hersek karşısında, tamamen haksız bir karara dayalı olarak 35 dakika boyunca 10 kişiyle oynamak zorunda kalarak yeterince cezalandırıldık.”

Arjantinli teknik direktör konuşmasında şunları açıkladı: “Ancak bunu sadece ABD Erkek Milli Takımı’nın teknik direktörü olduğum ve takımımı savunmam gerektiği için söylemiyorum.”

Pochettino, tutumunu vurgulayarak şunları ekledi: "Bunu söylüyorum çünkü %99,9 oranında hepimizin bu kartın haksız olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum."