Pochettino, Balugon davası hakkında: Yasa buna izin verdi… Öyleyse neden aşağılanıyor?

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, takımının 2026 Dünya Kupası’nda 4-1’lik ağır bir skorla son 16 turundan elenmesinin ardından, ABD ve Belçika maçları öncesinde yaşanan şiddetli tartışmalara son verdi.

Pochettino, forvet Folarin Balugun'u sahaya sürme kararını şiddetle savundu ve "siyaseti sporla karıştırmanın moral bozucu ve hayal kırıcı olduğunu" vurguladı.

ABD milli takım teknik direktörünün açıklamaları, Lumen Field Stadyumu’ndaki mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında geldi. Bu açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesine dair haberlerin ortasında, Bosna ile oynanan 32’li tur maçında Balogun’un cezasının askıya alınması ve oyundan atılmasıyla ilgili dünya çapında büyük bir tartışma yaşanmasından birkaç gün sonra geldi.

Pochettino, ağır yenilginin sorumluluğunu Balojun meselesine yüklemeyi kesin bir dille reddetti ve Monaco'lu forvetin sahada yer almasının tamamen kurallara uygun olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Konuları karıştırmak gerçekten moral bozucu ve hayal kırıcı. Bu kişisel bir mesele. Bu durum performansımızı etkilemedi, bu bir mazeret değil... O gün bizim günümüz değildi."

Teknik tutumunu savunarak şunları ekledi: “Benim tutumum şu ki, ben teknik direktörüm ve itirazda bulunup oyuncuyu sahaya sürmeyi denemeye izin veren bir kural var. Disiplin Kurulu izin verdiği için Balogun sahada olsaydı, hiçbir sorun yaşamazdık. Hakaret etmenin ya da küfürlü mesajlar almanın ne yararı var?”

Pochettino, olayı siyasete çekmeye çalışanlara sert eleştiriler yöneltti ve saha dışında yaşananların saha içi performansla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Birçok kişiden hayal kırıklığına uğradım. Ahlak ve dürüstlükten bahsediyorlar. Siyaseti bu konuya karıştıramazsınız. Bunun bizi etkilediği iddiası doğru değil.”

Arjantinli teknik direktör, Belçika milli takımının üstünlüğünü kabul ederek, yenilgi için herhangi bir mazeret öne sürmeyi reddetti: “Bugün en iyi formumuzda değildik. Mazeret uydurmak istemiyorum. Beklenen performansı gösteremedik. Her takımın kötü günleri olur ve bugün de o günlerden biriydi. Uyum sağlayamadığımız için zorlanıyoruz. Belçika bizden daha iyiydi.”

Pochettino, konuşmasının sonunda FIFA’nın konuyla ilgili tutumunun net olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “FIFA durumu son derece net bir şekilde açıkladı. Kurallara itiraz edebiliriz, bu konuda yorum yapmayacağım.”