Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino, Premier Lig'in 12. haftasında Brentford'a 4-0 yenildikleri maçın ardından takımın oyuncularına yönelik ıslıklar hakkında konuştu.

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Pochettino, bitiş düdüğünün ardından oyuncularını Old Trafford zemininde tur atıp taraftarları alkışlamaya zorladı, ancak oyuncular ıslıklar ve "Bu formayı giymeyi hak etmiyorsunuz" tezahüratlarıyla karşılandı.

Pochettino'nun Sky Sports'a verdiği ve sakinlik ile birliktelik çağrısında bulunduğu açıklamalar Mirror gazetesi tarafından yayımlandı.

Arjantinli teknik adam şunları söyledi: "Liverpool'a 4-0 yenildikten sonra Old Trafford'da Brentford'a da aynı skorla kaybetmek iyi görünmüyor."

Pochettino şöyle vurguladı: "Birlik olmalı, bazı şeyleri düzeltmeye ve performansımızı geliştirmeye çalışmalıyız. Koşullarımız ve gerçeğimiz bu, bundan fazla söyleyecek bir şeyim yok."

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Pochettino sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimizde farkında olduğumuz bir durumdan geçiyoruz ve bu biraz zaman gerektiriyor."

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Pochettino şöyle açıkladı: "Oyuncular benim desteğime sahip ama taraftarları ve ıslıkları anlıyoruz. Olan bitenle ilgilenmeli ve birlik olmalıyız. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, aynı zamanda oyunculara da odaklanmamız gerekiyor. Onlar gereken performansı göstermeli ve iyi oynamalı."

Pochettino şuna dikkat çekti: "Farklı sebeplerle de olsa hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz ve herkesin olup bitenler hakkında kendi görüşüne sahip olma hakkı var. Ama en önemlisi işleri düzeltmek."

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Takımının performansını savunan Pochettino şöyle dedi: "Brentford'dan daha iyiydik. İlk golü yediğimizde maça hâkim olan taraftık. Ama gol yediğinizde işler zorlaşıyor, sanki yokuş tırmanıyormuşsunuz gibi."

Pochettino şunları ekledi: "Gol atıp maça geri dönmeye çalıştık ve bizi etkileyen, olumsuz sonuçlar doğuran bazı kararlar almaya başladık."

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Pochettino şöyle vurguladı: "Gol yesek bile aynı şekilde oynamaya devam edebileceğimize dair güven ve inanç inşa etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum düşünüldüğünde bu normal."

Pochettino şöyle açıkladı: "Acıyı ve omuzlarımızdaki sorumluluğun büyüklüğünü hissediyoruz. Aynı zamanda bu bizim gerçeğimiz, bunu kabul edip değiştirmek için çalışmalıyız. Güçlü olmalıyız ve oyunculara baskı yapmaya, gelişmeleri için onları zorlamaya devam etmeye hazırız."

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Manchester United, Pochettino yönetiminde Premier Lig'de üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Callum Wilson ilk yarıda iki gol attı ve Manchester United oyuncuları devrenin sonunda ıslıklar eşliğinde soyunma odasına giderken Pochettino takımın düşüşünü durduramadı.

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Kristoffer Ajer ve Kevin Schade, son dakikalarda Brentford adına iki gol daha kaydetti.

Bu sonuçla Manchester United, Premier Lig'de üst üste 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyerek sondan ikinci sıraya yerleşti.

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United maça iyi başladı ancak birçok net fırsatı harcadı. Ardından Wilson, ev sahibinin savunmasındaki geniş boşluklardan ve kaleci Senne Lammens'in topa zayıf müdahalesinden yararlanarak golünü attı.

United taraftarları öfkelerini açıkça dile getirerek kulüp sahiplerine karşı tezahürat yaptı ve yöneticileri de eleştirdi.