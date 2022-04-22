Fransa Ligi'nde bu hafta şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan PSG'de Kylian Mbappe'nin kulüpteki geleceği büyük merak konusu.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağına dair spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

PSG bu hafta ligde Lens ile oynayacağı maçı kaybetmediği takdirde, geçen sezon Lille'e kaptırdığı şampiyonluk unvanını geri alacak.

Mbappe'nin kararını şampiyonluğun ilanından sonra açıklayacağını ima eden Pochettino, yıldız golcüyü gelecek sezon da kadroda görmeyi umuyor.

Ne söyledi?

Maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pochettino, Mbappe konusunda önemli açıklamalar yaptı.

"Teknik direktör olarak bu durum beni rahatsız etmiyor. Ona anlayış göstermelisinz. Bu sadece Paris'te değil, diğer kulüplerde de yaşanıyor."

"Bu tip durumların ne ilk örneğiyiz, ne de sonuncusu. Adapte olmalıyız. Elbette Kylian bizimle kalsın istiyorum. Onu tatile götürmek, eve götürmek, hep yanımda tutmak isterim. Kulüp uzun süre burada kalmasını arzuluyor."

"Bu sonucu iki tarafa da bağlı olan bir pazarlık. Hedefimizdeki şampiyonluğa ulaştıktan ve sezonu bitirdikten sonra bu pazarlık bir sonuca ulaşabilir."

PSG şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor

Fransız ekibi bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuna Lionel Messi'yi eklemesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yine hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat Pochettino her şampiyonluğun tadını çıkarmaları gerektiğine inanıyor.

"Lig şampiyonluğunun değerini bilmeliyiz, çünkü kazanamadığımızda bu büyük bir probleme dönüşüyor. Benim için bu şampiyonluk çok önemli."

"Aynı şekilde taraftarlar için de önemli. Yaşananları bir kenara bırakıp zaferi bizimle birlikte kutlayacaklarını umuyorum. Eleştiriler yapıcı olmalı, kulüp de bu eleştirilere açık olmalı."

"Şampiyonluğun ardından kulüp gereken kararları alacak. Taraftarlardan yarın yanımızda olmalarını ve bizimle şampiyonluğu kutlamalarını istiyorum."