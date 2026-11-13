Pochettino ABD'den gözyaşları içinde ayrılıyor: "Bu çok üzücü bir karar, kariyerimin en zor kararı"

Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörü olan Mauricio Pochettino, ABD millî takımının teknik direktörlüğünden ayrılıyor ve basın toplantısında gözyaşlarını tutamıyor.

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ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne gözyaşları içinde veda eden Mauricio Pochettino, teknik direktörlük koltuğuna oturmak üzere Manchester United'a gidiyor: "Şu an konuşmak zor. Çok duygusal biriyim. Bu çok üzücü bir karar, kariyerimin en zor kararı."

"Ama biz profesyoneliz ve hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye ekleyen 1972 doğumlu teknik direktör, kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea ve son olarak ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.