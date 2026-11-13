Pochettino ABD'den gözyaşları içinde ayrılıyor: "Bu çok üzücü bir karar, kariyerimin en zor kararı"

Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörü olan Mauricio Pochettino, ABD millî takımının teknik direktörlüğünden ayrılıyor ve basın toplantısında gözyaşlarını tutamıyor.
ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne gözyaşları içinde veda eden Mauricio Pochettino, teknik direktörlük koltuğuna oturmak üzere Manchester United'a gidiyor: "Şu an konuşmak zor. Çok duygusal biriyim. Bu çok üzücü bir karar, kariyerimin en zor kararı."
"Ama biz profesyoneliz ve hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye ekleyen 1972 doğumlu teknik direktör, kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea ve son olarak ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Yazar Profilini Görüntüle