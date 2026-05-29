Pochettino, ABD'deki görevine son veriyor ve aniden Avrupa'nın önde gelen bir kulübüyle anlaşmaya yaklaşıyor

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın bildirdiğine göre, AC Milan ve Mauricio Pochettino bir anlaşmaya yaklaşıyor. ABD milli takımının teknik direktörü, bu Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak.

AC Milan, Massimiliano Allegri'nin geçen hafta Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı almasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Kulüp ilk olarak Bournemouth'tan ayrılan Andoni Iraola ile temasa geçti, ancak İspanyol teknik adamla anlaşmaya varamadı.

Halen Avusturya milli takımının teknik direktörü olan Ralf Rangnick de çok yüksek taleplerde bulundu ve AC Milan ile anlaşmaya varamadı.

Şimdi ise Pochettino ile Milanlılar arasında yakında bir anlaşma sağlanacak gibi görünüyor. Arjantinli teknik adam, ABD ile Dünya Kupası'nın ardından İtalya'da göreve başlayacak.

54 yaşındaki teknik direktör, antrenörlük kariyerine Espanyol'da başladı; burada oyuncu olarak da büyük başarılar elde etmişti. Ardından sırasıyla Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea ve ABD milli takımında teknik direktörlük yaptı.



