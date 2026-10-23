Sahadaki sakinliğiyle öne çıkan Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, nüktedan bir havada geçen bu sıra dışı röportajda, El Clasico öncesindeki son saatlerin perde arkasını anlattı; Messi'den, Dünya Kupası finalinden ve yıldızlığın baskısı altında yaşayan bir genç olarak özel hayatından söz etti.

"La Liga"nın lideri Barcelona, İspanya Ligi'nin 10. haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da üçüncü sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek.

El Clasico öncesi nüktedan bir anlaşma

Cubarsi, "DAZN" kanalına yaptığı açıklamalara El Clasico sonrasında yaşanacaklarla ilgili esprili bir anekdotla başladı ve şunları söyledi: "Umarım galibiyetin ardından buluşuruz ve güzel bir kucaklaşma yaşarız."

Bunun üzerine röportajı yapan kişi şöyle bir öneride bulundu: "Barcelona kazanırsa kucaklaşırız, berabere biterse el sıkışırız, kaybederse uzaktan selamlaşmakla yetiniriz." Cubarsi ise gülerek yanıt verdi: "Bu bana iyi görünüyor ama ben kucaklaşmayı bekliyorum!"

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Şimdi kucaklaşmanın provasını yapmak isteyip istemediği sorulduğunda ise şöyle dedi: "Böyle, sırta bir pat atarak, değil mi? Kazanırsak bunların hepsini yaparız." Ardından şaka bir gol vaadine dönüştü. Röportajı yapan kişi şöyle dedi: "El Clasico'da gol atarsan, ne yapacağımı bana sorma bile!"

Cubarsi de şöyle karşılık verdi: "Tamam, zıplayıp sana doğru koşarım!" Röportajı yapan kişi de şöyle bitirdi: "Gol atarsan, bana en azından bir PlayStation hediye etmen gerekir!" Savunmacının yanıtı ise şöyle oldu: "Tamam, anlaştık!"

Messi: Bitmeyen hayal

Messi'nin adını duyduğunda ya da onun yürüdüğü aynı yerlerde yürüdüğünü hatırladığında ne hissettiği sorulduğunda, Cubarsi duygulanarak şunları söyledi: "Messi'nin adı anıldığında, bu kulübe ve genel olarak futbola kattığı her şey sayesinde, Barcelona'yı tutan ya da futbolu seven herkesin aklına hayranlık uyandıran anıların geldiğini düşünüyorum."

Şöyle ekledi: "Doğrusu, futbol kariyerinin yıllarının sonuna yaklaşması çok üzücü, çünkü keşke sonsuza dek oynayabilseydi de ondan keyif almaya devam etseydik. Barcelona forması giydiği için son derece minnettarım."

Messi için Arjantin taraftarlarıyla yaptığı gibi Camp Nou'da bir veda maçı düzenlenmesi fikrini destekleyerek şöyle dedi: "Evet, bu çok güzel bir şey olurdu. Bize kattığı her şeye bir teşekkür olarak bir onur maçını hak ediyor."

El Clasico öncesi bir mesaj ve Paris karşılaşması

El Clasico'dan önceki saatlerle ilgili şunları söyledi: "Şu an sakiniz ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz; güçlü yönlerimizin, içinden geçtiğimiz iyi dönemin, aynı zamanda hâlâ geliştirmemiz gereken küçük ayrıntıların farkındayız."

Şöyle devam etti: "Maçla ilgili son derece net fikirlerimiz var ve istediğimizi iyi uygularsak harika bir sonuç elde edebileceğimizi biliyoruz; kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

Sezonun başlangıcı ve Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilgiyle ilgili ise şunları açıkladı: "Sezona son derece iyi başladık. Doğru, Paris karşısındaki yenilgiden sonra moraller belki biraz düştü ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O an itibarıyla en iyi iki takım arasında, en yüksek tempoda oynayan iki takımdan oluşan bir karşılaşmaydı; güçlü ve son derece dengeli bir maçtı ve sonunda küçük ayrıntılar yüzünden elimizden kaçtı, ama bu maçtan da birçok olumlu şeyle çıktık."

Barcelona'nın öne çıktığı yüksek baskı felsefesiyle ilgili ise: "Bu, teknik direktörün ilk günden itibaren bize aktardığı felsefe ve sonuna kadar buna bağlı kalmamız gerekiyor; rakiplerimize öndeki bölgelerde son derece sert baskı yapmalı ve rahat oynamalarına izin vermemeliyiz."

Cubarsi açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu kendine özgü bir yöntem ve bazı durumlarda belki biraz karmaşık olabilir, ama yanınızdaki takım arkadaşlarınıza güvendiğinizde ve son derece net fikirlere sahip olduğunuzda, işler iyi gidiyor."



