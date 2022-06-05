Play-off'ta Ukrayna'yı deviren Galler, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

Gareth Bale'ın savunmanın müdahalesiyle ağlara giden frikiği Galler'e Katar biletini getirdi.

UEFA Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, 64 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.

İlk yarıda Gareth Bale'ın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderen Andriy Yarmolenko maçın tek golünü kaydetti.

Ülkeleri Rusya işgali altında bulunan Ukraynalı futbolcular kendileri için duygusal bir anlamı da bulunan maçtan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Neler yaşandı?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Cardiff City Stadyumu'nda son düdüğün ardından müthiş bir sevinç yaşandı.

Maçta yarım saatlik dilim geride kalırken; Daniel James, Vitaliy Mykolenko'nun müdahalesiyle Ukrayna ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı.

Kazanılan frikiği kullanan Gareth Bale topu sert ve kavisli bir şekilde kaleye doğru gönderdi. Topu uzaklaştırmak isteyen Yarmolenko'nun kafa vuruşu talihsiz bir şekilde ağlarla buluştu.

Ukrayna'nın 40. dakikadaki penaltı beklentisi sonuçsuz kalırken, ikinci yarıda oyunu iyi kontrol eden Galler, Aaron Ramsey ve Bale ile farkı arttırma şansından yararlanamadı.

Son dakikalarda Ukrayna baskısını arttırırken, sahneye çıkan Galler kalecisi Wayne Hennessy beraberlik golüne izin vermedi.

Katar 2022'ye adını yazdıran Galler, 1958 İsveç'ten sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Galler, Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere ve İran ile birlikte B Grubu'nda yer alacak.

Zaferin yankıları

Sky Sports'a konuşan savunma oyuncusu Ben Davies maçı şu sözlerle değerlendirdi:

"Duygusal açıdan yoğun bir maçtı, ama harika mücadele ettik. Bize çıkardıkları her zorluğun üstesinden geldik."

"Bu muazzam, hayallerimiz gerçek oldu, takım halinde bunu başarmak için çok çalıştık."

"Belki en yetenekli takım biz değiliz, ama her şeyimizi ortaya koyduk."

Galler katıldığı son Dünya Kupası'na 17 yaşındaki Pele'nin golüyle veda etmişti ⏪ pic.twitter.com/0xjTYShD6f — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 5, 2022

Galler teknik direktörü Rob Page ise tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür etti.

"Çocuklarla büyük gurur duyuyorum. Bunu sonuna kadar hakettiler."

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"Tek eksikleri bir Dünya Kupası'nda mücadele etmekti, sonunda oraya ulaştık."

"Dünyadaki en iyi taraftarlara sahibiz, bize ilk dakikadan itibaren çok yardımcı oldular."