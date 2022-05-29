Saint-Etienne, Ryad Boudebouz'un kaçan penaltısıyla Ligue 1'e veda etti. Geoffroy-Guichard Stadı'nda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Ligue 1'den düşecek son takımı belirleyecek maçta Auxerre'e penaltılarla kaybeden Saint-Etienne 21 yıl aradan sonra ilk kez lige veda etti. Maçın ardından sahaya giren taraftarlar büyük olayların çıkmasına sebep oldu.

Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda oynanan maçta Hamza Sakhi'nin golüyle geri düşen ev sahibi ekip, Mahdi Camara'nın golüyle eşitliği yakaladı ve maçı penaltılara taşıdı.

Henüz ilk penaltı vuruşunda Ryad Boudebouz'la hata yapan Saint-Etienne geri kalan dört penaltıyı gole çevirmesine rağmen 5-4 yenilmekten kurtulamadı. Auxerre kaptanı Birama Toure'nin sonucu belirleyen vuruşu sonrasında ellerinde meşalelerle sahaya inen taraftarlar kaos yarattı.

Auxerre'e penaltılarla kaybeden Saint-Etienne küme düştü, öfkeli taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi 😲 pic.twitter.com/VVhGWsN6ro — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 29, 2022

Geoffroy-Guichard Stadı'nda neler yaşandı?

Tribünlerde maç boyunca tırmanan gerilim, Toure'nin işi bitiren penaltısıyla patlama noktasına geldi ve kızgın taraftarlar sahaya hücum etti.

RMC Sport'un haberine göre; etrafa meşaleler savuran kalabalığın ortasında kalan futbolcular canlarını kurtarmak için sahadan kaçmak zorunda kaldı.

Taraftarları dağıtmak için polis devreye girerken, tribünlerde başlayan ufak çaplı yangına da itfaiye müdahale etti.

Kulüp ne söyledi?

Saint-Etienne kulübünden yapılan açıklamada maç sonunda yaşanan çirkin sahnelere değinilmezken, kulübün olası satışıyla ilgili bir imada bulunuldu.

Kulübün ortaklarından Bernard Caiazzo ve Roland Romeyer'in imzasıyla yayınlanan bildiride şu satırlar yer aldı:

"Başarısızlığı kabul etmeliyiz."

"Kulübün büyük hissedarları olarak tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Kısa süre içinde kendi geleceğimiz ve kulübün geleceği hakkında önemli haberleri duyuracağız."

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