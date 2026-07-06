Avrupa Futbol Birliği (UEFA), Dünya Kupası'nı sarsan davada ABD milli takımının yıldızı Folarin Balogun'a uygulanan ihtiyati cezanın askıya alınmasının tüm kırmızı çizgileri aştığını belirten sert bir resmi açıklamada bulundu; Avrupa kuruluşu bu kararı emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız buldu.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, bu karar futbol dünyasının eski ve mevcut önemli isimleri arasında geniş çaplı tepkilere yol açtı. Bunların başında, UEFA’nın eski başkanı Fransız Michel Platini geliyordu. Platini, medya aracılığıyla kısa bir mesaj yayınlayarak şunları söyledi: "Bu bir skandal... Aklıma gelen tek kelime bu."

Platin, şu anda 2015 yılına dayanan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve mevcut başkanı Gianni Infantino aleyhine hukuki ve adli işlemler yürütüyor; Platin, bu suçlamaların futbol dünyasının başına geçme adaylığını engellediğini düşünüyor.

Eski Altın Top ödülü sahibi Platin, “L’Équipe” gazetesine yaptığı açıklamada, Bayern Münih’in yıldızı Michael Oliasi’nin seviyesini övdü ve teknik direktör Didier Deschamps’ı, bu oyuncuyu oyun kurucu pozisyonunda oynatması nedeniyle takdir etti.

Platiné şöyle konuştu: “Olisé, ‘altın çağ’ oyuncuları gibi 10 numara olmak için gerçekten tüm niteliklere sahip. Modern futbol, oyun kurucuları kanatlara yerleştirme eğilimindedir; kulübünde Olisé, tıpkı bu tür pasları vermeyi bilen Lamine Yamal gibi sağ kanatta oynuyor. Ancak Deschamps – işte burada teknik direktörün zekası ortaya çıkıyor – oyuncularının yeteneklerine nasıl uyum sağlayacağını bildi ve açık bir oyun kurucu ile oynama tarzını geri getiren teknik direktör olacak.”