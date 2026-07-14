Planın uygulanmasına başlandı... Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’i istifaya zorlamak için baskı uyguluyor

Bugün Salı günü basında yer alan haberlere göre, Cezayir Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Vladimir Petković’i istifaya zorlamak istiyor.

Cezayir Futbol Federasyonu, uzun ve masraflı bir hukuki mücadeleye girmek yerine, A Milli Takım teknik direktörü Vladimir Petković'i görevde tutmayı tercih etti.

"Foot Mercato" sitesi, Cezayir'deki mevcut durumun milli takımı çevreleyen gergin atmosferle tamamen çeliştiğini belirtti.

İsviçre karşısında 32'li turdan elenmelerinden çok önce, pek çok kişi Cezayir Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası başlamadan önce Petković'in sözleşmesini neden iki yıl uzattığını sorgulamıştı.

Bu sorular, 62 yaşındaki teknik direktörün göreve gelmesinden bu yana kayda değer bir iyileşme göstermeyen takımın sönük performansı nedeniyle daha da şiddetlendi.

Son günlerde Cezayirli medya kaynakları, Cezayir Futbol Federasyonu’nun Petković’i görevinde tutmaya karar verdiğini, ancak teknik ekibinde yeniden yapılanma yapacağını doğruladı. Taraflar arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilerin ardından bu haber sürpriz olarak karşılandı.

O zamandan beri, “DZ Foot” sitesi, Petković’in teknik ekibine katılacak ilk aday ismi açıkladı: Union Alger’in kondisyon antrenörü Mücahid Belaid.

Site ayrıca, İsviçreli teknik direktörün mevcut yardımcıları David Morandi, Paolo Rongoni ve Guido Nani’nin de görevden alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Öte yandan, "Afrique Foot" sitesi, Petković'in teknik ekibinde değişiklik yapma isteğinin, İsviçreli teknik direktörü istifaya zorlamayı amaçlayan bir taktikten ibaret olduğunu düşünüyor.

Kısacası, Cezayir Futbol Federasyonu, kendi seçtiği yerli isimleri atayarak Petković’in etkisini ve hareket alanını daraltmaya çalışıyor; dolayısıyla amaç, onu istifaya zorlamaktır.

Bu, Petković’in görevden alınması karşılığında 5 milyon avro (iki yıllık sözleşmesinin kalan kısmı) talep ettiği göz önüne alındığında mantıklıdır. Ancak kendi isteğiyle ayrılırsa, İsviçreli teknik direktörün maliyeti çok daha düşük olacaktır.