Plamen Iliev: İngiliz oyunculara yönelik herhangi bir ırkçı saldırı yoktu

Sofya'da gerçekleşen olaylar uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, Bulgaristan'ın kalecisi ise maçta hiçbir sorunun olmadığını öne sürdü.

Bulgaristan kalecisi Plamen Iliev, Elemeleri'nde İngiltere'yi sahalarında konuk ettikleri maçta Bulgar taraftarların İngiliz futbolculara yönelik herhangi bir ırkçı saldırıda bulunmadıklarını ve İngiliz oyuncuların aşırı tepki gösterdiklerini iddia etti.

İngiltere'nin Bulgaristan'ı 6-0 yendiği maç, Bulgar taraftarların siyahi İngiliz oyunculara yönelik gösterdikleri tepkiler ve çıkardıkları seslerden dolayı iki defa durmuş, ertelenme noktasına kadar gelmişti.

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Bulgar kaleci Iliev ise Guardian' a yaptığı açıklamada, "Dürüst olmam gerekirse taraftarların davranışlarının iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Duyduğum kadarıyla herhangi bir ırkçı saldırı yoktu," diyen Iliev, "Bence İngiliz oyuncular biraz fazla tepki gösterdiler" yorumunu yaptı.

"Taraftarlar iyi bir seviyedelerdi," diyen Bulgar kaleci, "Ne bizim oyuncularımıza ne de onların oyuncularına yönelik kötü bir tezahürat duymadım" ifadelerini kullandı.