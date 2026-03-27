Pjanic uyarıyor: "Dikkat et İtalya, Bosna'da oynamak kimse için kolay değil"

İtalya, Salı akşamı saat 20.45'te Zenica'da Bosna-Hersek ile oynanacak Dünya Kupası play-off finaline yaklaşıyor. Roma ve Juventus'un eski orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, "kendi" milli takımının durumu hakkında şunları söyledi:





"Milli takımda birçok değişiklik oldu. Play-off maçı oynamanın asla kolay olmadığını biliyoruz. Olumlu ve zorlu anları en iyi şekilde yönetmek gerekecek. Milli takımıma ve ülkeme inanıyorum. Ülke ve tüm stadyum deli gibi tezahürat yapacak. Bosna'da oynamak herkes için zordur. Dünya Kupası biletinin söz konusu olduğunu bilerek kendi sahamızda mücadele etmek, rakiplerimiz için gerçekten zor bir iş olacak."





RAKAMLAR - Pjanic ne dediğini iyi biliyor: Bosna milli takımında 115 maça çıktı ve 17 gol attı. Eski orta saha oyuncusu, Bosna'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2014 Brezilya Dünya Kupası'na tarihi bir şekilde katılmasını sağlayan en önemli isimlerden biriydi. O turnuvada Bosna, Yunanistan ile eşit puanla eleme grubunu birinci sırada tamamladı, ancak Bosnalılar gol farkı sayesinde bir üst tura yükseldi.



