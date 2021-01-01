Piyanist Fazıl Say'dan Erol Bulut'a sert tepki: En ufak üzüntü belirtisi yok

Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla bilinen dünyanın sayılı piyanistlerinden Fazıl Say, Erol Bulut ve Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi.

Fazıl Say, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbolcular ve Erol Bulut'a sitem etti.

Ünlü piyanist, Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fazıl Say neler söyledi?

Sosyal medya hesaplarından sık sık maçlarda yaşadığı heyecanı paylaşan Fazıl Say, kendisine ait sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptı:

"Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha... Yazık...

"İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi... En ufak bir üzüntüsü yok.

"47 yıldır Fenerbahçeliyim, bu kadar kötü, böyle ruhsuz, isteksiz, tutkusuz bir takım hiç görmedim.

"Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da olur, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız ve üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Birliktelik..."

Hüsranla Bitti... koca bir sezon daha.. yazık.... — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 14, 2021

Fenerbahçe'nin bu sezonki performansı nasıl?

Sezona Erol Bulut yönetiminde 22 yeni transfer yaparak giren Fenerbahçe, özellikle Ülker Stadyumu'ndaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Süper Lig'in deplasmanda en fazla puan toplayan, Avrupa'nın beş büyük liginde ise iç sahada en iyi performansı gösteren takımlar arasına giren Fenerbahçe evinde son olarak lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe sahasında oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe bir maçı eksik olan Beşiktaş'ın beş puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler ligde bu hafta çok kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda lig lideri Beşiktaş'a konuk olacak.

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