Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints maçının biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

NFL, normal sezon tarihindeki ilk maçını Fransa'ya taşıyarak tarihe geçecek ve Pittsburgh Steelers ile New Orleans Saints karşı karşıya gelecek. Paris yakınlarındaki Saint-Denis'de yer alan ikonik Stade de France'ın ev sahipliği yapacağı bu öne çıkan uluslararası karşılaşma, elektrik yüklü ve unutulmaz bir atmosfer vaat ediyor.

GOAL, maç programı, bilet fiyatları ve koltuklarınızı bugün nasıl alabileceğinizle ilgili tüm gerekli detayları sunuyor.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints maçı ne zaman?

Tarih Karşılaşma Konum Biletler 25 Ekim 2026 Pazar Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, Fransa Biletler

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints biletleri nereden alınır?

NFL Paris maçı için resmi biletler, Ticketmaster France ve Stade de France'ın resmi bilet satış portalı üzerinden dağıtılıyor. Yüksek uluslararası talep ve kulüplere ayrılan özel kontenjanlar nedeniyle, birincil platformlardaki genel satış biletleri hızla tükenebilir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints biletleri ne kadar?

NFL'nin Stade de France'taki maç için açıkladığı resmi bilet fiyatları, üst katman Kategori 9 koltuklar için 91,22 €'dan başlıyor ve premier Kategori 1 koltuklar için 425,75 €'ya kadar çıkıyor.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, yaklaşık 125 €'dan başlayan giriş seviyesi ilanlarla son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints hakkında bilmeniz gereken her şey

Saint-Denis'deki Stade de France, 80.000 kişilik kapasitesi ve dünya standartlarındaki tesisleriyle bu tarihi NFL Paris maçına ev sahipliği yapıyor. Paris merkezinin hemen kuzeyinde yer alan stada, RER B ve RER D toplu taşıma hatlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Taraftarları, başlama vuruşu öncesinde stadyum çevresinde özel fan zone etkinlikleri, maç öncesi eğlence ve festival havasında bir atmosfer bekliyor.