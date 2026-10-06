Tarih yazılacak; NFL, normal sezonundaki ilk maçını Fransa'ya getiriyor ve Pittsburgh Steelers ile New Orleans Saints'i heyecan verici bir karşılaşmada karşı karşıya getiriyor. Paris yakınlarındaki Saint-Denis'de bulunan ikonik Stade de France'ın ev sahipliğinde oynanacak bu prestijli uluslararası mücadele, elektrik yüklü ve unutulmaz bir atmosfer vadediyor.

GOAL, maç programı, bilet fiyatları ve koltuklarınızı bugün nasıl alabileceğinize dair gerekli tüm detayları sunuyor.

Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints biletleri nereden alınır?

NFL Paris maçı için resmî biletler, Ticketmaster France ve Stade de France'ın resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılıyor. Yüksek uluslararası talep ve kulüplere ayrılan özel kontenjanlar nedeniyle, birincil platformlardaki genel satış biletleri hızla tükenebiliyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints biletleri ne kadar?

NFL'nin Stade de France'taki maç için açıkladığı resmî bilet fiyatları, üst katman Kategori 9 koltukları için 91,22 €'dan başlıyor ve premium Kategori 1 koltukları için 425,75 €'ya kadar çıkıyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, giriş seviyesi ilanların yaklaşık 125 €'dan başlamasıyla son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints hakkında bilmeniz gereken her şey

Saint-Denis'deki Stade de France, 80.000 kişilik kapasitesi ve dünya standartlarındaki tesisleriyle bu tarihi NFL Paris maçına ev sahipliği yapıyor. Paris merkezinin hemen kuzeyinde yer alan stada, RER B ve RER D toplu taşıma hatlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Maç saatinden önce taraftarları, özel fan zone etkinlikleri, maç öncesi eğlence ve stat çevresinde şenlikli bir atmosfer bekliyor.