"Pişman olacağım şeyleri söyleyeceğim"... Quaresma bir bomba patlatıyor ve "Altın Kuşak" efsanesini çürütüyor

Eski Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı erken elenmesinin ardından milli takıma sert eleştiriler yöneltti ve performansı "başından sonuna kadar felaket" olarak nitelendirdi. Turnuva öncesinde büyük beklentiler olmasına rağmen, halkın oyuncularına yönelik öfkesi alevlendi.

İspanyol "AS" gazetesinde yer alan açıklamalarında Quaresma, "Herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyor, ama ne anlamında? Ne başardılar ki? Harika oyuncularımız ve çok sayıda yetenekli oyuncumuz var, ancak son derece zayıftılar" dedi ve ekledi: "En iyisi burada durayım, yoksa daha sonra pişman olacağım şeyler söyleyeceğim."

Teknik direktör Roberto Martínez de eleştirilerden nasibini aldı; Quaresma, “Martínez’in gelmesinden bu yana milli takımın iyi bir maç oynadığını görmedim. 50 farklı taktik denedi, hiçbiri işe yaramadı ve herkesin tüm zamanların en iyisi olarak nitelendirdiği bu takımla turnuvadan ayrılıyoruz” dedi.

Bu açıklamalar, Quaresma ile takımın oyun tarzını savunan savunma oyuncusu Rubén Díaz arasında sözlü bir çatışmaya yol açtı. “Martínez göreve geldiğinden beri İspanya karşısında en iyi maçımızı oynadık,” derken, Quaresma ise şöyle karşılık verdi: “İspanya maçın tamamını domine etti; biz ise isteksiz, keyifsiz ve aşırı yavaş bir şekilde sahada duruyorduk.”

Taktik felsefesi konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Quaresma, Rafael Leão, Neto ve Conceição gibi oyuncuların bireysel yeteneklerinden yararlanılmasını talep ederken, Díaz ise top hakimiyeti ve sabrın önemine işaret ederek “acele etmenin hiçbir faydası yok” diye ısrar etti.