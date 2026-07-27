İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörü Paolo Maldini, Azzurri'nin teknik yönetimini üstlenecek yeni bir isimle görüşüyor.

Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın bu görevi reddetmesinin ardından İtalya Milli Takımı'na yeni bir teknik direktör arayışı sürüyor. Andrea Pirlo'nun adaylığı ise bir Rus bahis sitesine bağlı bir markanın elçisi olarak üstlendiği görev etrafında çıkan tartışmalar nedeniyle çöktü.

Son dönemde bu sorumluluğu üstlenmesi için başka isimler de gündeme geldi. Bunların arasında Antonio Conte, Roberto Mancini, Raffaele Palladino ve Stefano Pioli ile Fiorentina'nın eski teknik direktörü Paolo Vanoli yer alıyordu.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, pusulanın Thiago Motta'ya doğru yöneldiğine dikkat çekerek, şu an Maldini ile İtalyan-Brezilyalı teknik direktör arasında görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Motta'nın hem Maldini ve Leonardo'nun futbola yeni ve farklı bir yaklaşım getirme isteğini karşılayacağı, hem de İtalya Federasyonu Başkanı Malago'nun Pirlo'dan daha fazla tecrübeye sahip bir isimle anlaşma yapma talebini yerine getireceği düşünülüyor.

Gelecek ay 44 yaşına girecek olan Thiago Motta, daha önce İtalya Milli Takımı'nı uluslararası düzeyde temsil etmişti. 2008 yılında Genoa kapısından İtalya Ligi'ne adım atmış, ardından Inter Milan'a geçmiş, 2012 yılının Ocak ayında ise Paris Saint-Germain'e katılmıştı.

Motta'nın teknik direktörlük kariyerinde sonuçlar açısından iniş çıkışlar yaşandı. Genoa ve Spezia kulüplerinde dönemler geçirdikten sonra, Bologna ile geçirdiği iki yılda net izini bıraktı ve takımı başarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Thiago Motta, 2024 yazında görevinden ayrılarak Juventus'ta yeni bir görev üstlendi. Ancak 18 galibiyet, 16 beraberlik ve sekiz mağlubiyet aldıktan sonra 2025 yılının Mart ayında görevine son verildi.