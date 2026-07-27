İtalyan orta saha efsanesi Andrea Pirlo, milli takımın başına getirilmesi yönündeki adaylığı etrafında kopan tartışmaların başından bu yana sürdürdüğü sessizliği bozmaya karar verdi ve tamamen sportif olan bir kararı "siyasileştirme" ile hiçbir zaman dile getirmediği inançları kendisine yakıştırma girişimlerini sert bir dille eleştirdi.

Resmî "Instagram" hesabından paylaştığı açıklamada Pirlo, teknik bir konunun kamuoyu tartışmasına ve suçlamalara dönüşmesinden duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi ve yasalara ile mesleki sözleşmelere bağlılığının zorunlu olarak siyasi ya da ideolojik tutumları yansıtmadığını vurguladı.

Pirlo'nun "Azzurri"nin başına getirilmesi yönündeki adaylığı, bir Rus bahis şirketinin küresel elçisi olarak çalışması nedeniyle İtalyan kamuoyunda bir eleştiri fırtınası koparmıştı. Kimileri bunu millî değerlerle çelişki olarak değerlendirirken, tepkinin şiddeti atanmasını engellemek için yasal yollara başvurma tehdidine kadar vardı.

2006 Dünya Kupası şampiyonu şunları söyledi: "Son günlerde, adım ve İtalya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığım etrafında dönen tartışmayı büyük bir üzüntüyle takip ettim. Kurumlara, federasyona ve ilgili herkese duyduğum saygıdan ötürü şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih ettim, ancak artık bazı temel noktaları açıklığa kavuşturmayı bir görev olarak hissediyorum."

2020-2021 sezonunda Juventus'u teknik direktör olarak çalıştıran Pirlo şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca, ister futbolcu ister teknik direktör olayım, çalıştığım ülkelerin yasalarına ve yasal olarak imzaladığım sözleşmelere daima bağlı kaldım. Bu mesleki iş birliğine siyasi anlamlar yüklemek, hiçbir zaman dile getirmediğim ve kesinlikle bana ait olmayan inançları bana atfetmek demektir."

48 yaşındaki isim, İtalya Federasyonu'nda teknik dosyadan sorumlu olan Paolo Maldini ve Leonardo'ya teşekkürlerini iletti: "Maldini ve Leonardo'ya bana gösterdikleri takdir ve güven için teşekkür etmek isterim. Onların tecrübesinin, yetkinliğinin ve İtalyan futboluna duydukları o hiç eksilmeyen sevginin tamamen farkındayım."

Açıklamasının sonunda Pirlo, sportif bir kararın kamuoyu kavgasına dönüşmesinden üzüntü duyduğunu belirtti ve ülkesine olan bağlılığının pazarlığa ya da şüpheye konu olamayacağını vurgulayarak şöyle dedi: "Sportif bir kararın hızla bana ait olmayan anlamların ve niyetlerin yüklendiği bir kamuoyu tartışmasına sürüklenmesi beni üzüyor. İtalya'ya olan sevgim geçici bir tutuma bağlı değil; bu, tarihimin ve kimliğimin ayrılmaz bir parçasıdır ve daima öyle kalacaktır."

İtalya Futbol Federasyonu'nun, eski teknik direktörün yerine getirilmesi için gündeme gelen seçenekler etrafındaki tartışmaların sürmesi nedeniyle, millî takımın teknik dosyasına ilişkin henüz resmî bir karar açıklamadığı belirtiliyor.