Pirlo, Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi: "Çeviri hatası"

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo, Türkiye'deki ilk basın toplantısını düzenledi.

İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Süper Lig ekibiyle bir yıllık sözleşme imzalayan Pirlo son olarak İtalya'nın dev takımlarından Juventus'u çalıştırmıştı.

Ne söyledi?

Pirlo'nun 'I Think Therefore I Play' isimli kitabında Fatih Terim'in Milan dönemiyle ilgili yaptığı yorumlar epey konuşulmuştu.

İtalyan teknik adam bu konudaki soruları şöyle yanıtladı:

"Fatih Terim'le sadece 2 ay çalıştık. Ona karşı çok iyi hislerim var. Kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Sözlerim Türkiye'de hatalı çevrilmiş olabilir."

Pirlo, Fatih Karagümrük'ü tercih etme sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Birçok takımla temasım vardı, ama Karagümrük'ü seçtim çünkü Karagümrük'ün yürümek istediği yol ilgimi çekti. Ben de bu yolda yürümek istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Futbolu çok seviyorum, Türkiye'yi de takip ediyordum. Burada oynayan İtalyan oyuncuları takip ettiğim için bu takıma aşinayım. Bu yüzden Türkiye'ye gelme kararını vermek zor olmadı. Bu takımın kendini geliştirmek istemesi, tercih sebebim oldu."

'Başbakan' lakabı şaşırttı

Pirlo, Türk futbolseverlerin kendisinden 'başbakan' lakabıyla bahsettiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bunu ilk defa duyuyorum."

Pirlo, "kendini Milanli olarak mi görüyorsun, Juventuslu mu?" sorusuna ise "İtalyan olarak görüyorum" yanıtını verdi.