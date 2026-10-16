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Piramids, Güney Sudan'dan değerli bir galibiyetle dönüyor: Rövanş maçında yıldızını kaybediyor

El Merriekh FC Bentiu - Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
CAF Champions League Qualification
Güney Sudan
Mısır

24 Ekim'de rövanş maçı

Mısır ekibi Pyramids, Güney Sudan şampiyonu El Merih Bentiu deplasmanında 1-0'lık değerli bir galibiyet elde etti. Afrika Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk maçında bugün cuma günü Juba Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanan mavi-beyazlı ekip, Kahire'deki rövanş öncesinde bir ayağını sonraki tura attı.

Maçın tek golünü 30. dakikada Mahmud Sabır kaydetti. Ceza sahası içinden şutunu çeken oyuncu, Pyramids'in ilk yarıdaki üstünlüğünü gole çevirdi. İlk 45 dakikada Mısır temsilcisi oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu.

Orta seviyede geçen karşılaşmada El Merih Bentiu skoru dengeleyip maça dönmek için girişimlerde bulundu. Güney Sudan ekibinin oyuncuları 80. dakikadan önce penaltı beklentisi içine girdi, ancak maçın hakemi penaltı vermeyerek oyunun devamına işaret etti.

Pyramids, son dakikalarda bir darbe daha aldı. Hakem, 89. dakikada ikinci sarı kartını gören savunma oyuncusu Mahmud Marai'ye kırmızı kart gösterdi. Böylece oyuncunun cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Rövanş karşılaşmasının 24 Ekim'de Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nda oynanması planlanıyor.

Gelecek maçlar
ELG

ELG

Premier Lig

20 Eki 2026

PYR

PYR

PYR

PYR

CAF Champions League Qualification

24 Eki 2026

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