Pique'den itiraf: Barcelona'ya geliyordu, Real Madrid iki katını verdi!

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Real Madrid'in yıldızına ilişkin çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique, Real Madrid'in bu sezon sergilediği futbolla göz kamaştıran hücum oyuncusu Vinicius Junior ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vinicius'un Real Madrid'e transferine ilişkin detayları paylaşan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, genç yıldızın ilk olarak Barcelona ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Twitch'te katıldığı canlı yayında Josep Maria Bartomeu dönemini dönemini değerlendiren Pique, Barcelona'nın o dönem Vinicius ile anlaştığı ancak imzalar atılmadan hemen önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Katalan ekibinin önerdiği teklifin iki katına çıkarak genç yıldızı Real Madrid kadrosuna kattığını ifade etti.

Ancelotti ile parladı

Vinicius ile telefonda bizzat görüştüğünü aktaran Pique, "Görüşmede amcasının Barcelona ile anlaştığını söylemişti ama Madrid son anda gelip iki katını teklif etti. Bu görüşmeyi ve benim sözlerimi inkar edeceğini sanmıyorum. İspanya'ya adaptasyonuyla ilgili benimle temasa geçmşşti ve yardımcı olmak için konuşmuştum" dedi.

Bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde parlayan 21 yaşındaki Vinicius, La Liga'da forma giydiği sekiz karşılaşmada beş gol ve iki asistle oynadı. Son dönemdeki formuyla Brezilya Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasına adını yazdıran Vinicius'un önümüzdeki 10 yılın en önemli hücumcularından olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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