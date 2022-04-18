Gerard Pique'nin İspanya Süper Kupası'nı Suudi Arabistan'a götürme anlaşmasında payının olduğu iddia edildi.

Barcelona'nın yıldızının İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) başkanı Luis Rubiales ile finansal detaylar üzerinde yaptığı bir görüşmenin ifşa edilmesinden sonra yaşananlar ortaya çıktı.

Yönetim organı, 2019'da Cidde'de oynanacak olan Süper Kupa için geleneksel formatın dışına çıkmıştı.

El Confidential tarafından elde edilen sözde sızdırılmış ses, Pique'nin şirketi Kosmos'un RFEF'i harekete geçmeye ikna etmede oynadığı role ışık tuttu.

Real Madrid gibi takımları yurtdışında yer almaya ikna etmek için ne kadar gerekli olacağına dair tartışmaların ana hatlarını verdi.

Ne söylendi?

Pique, "Eğer mesele paraysa ve Real Madrid 8 milyon Euro'ya giderse, o zaman onlara 8 milyon euro verilir, Barcelona da 8 milyon euro alır," dediği duyuluyor.

"Ardından diğer takımlara 2 milyon € ve 1 milyon € ödenir.

"Bu 19 milyon € eder. Siz de federasyon olarak 6 milyon € alırsınız. Hatta Suudi Arabistan'ı daha fazlası için zorlayabilir, aksi takdirde Real Madrid'in gelmeyebileceğini söyleyebiliriz.

"3 milyon avro bile kazanamayacağınız İspanya'da ev sahipliği yapmak yerine, bunu bir düşünün."

Pique'ye ne olacak?

Pique'nin, Supercopa'yı başka bir ülkeye götürmeye yardım etmedeki rolü nedeniyle soruşturma geçirme olasılığı düşük.

Bunun nedeni kısmen, Kosmos aracılığıyla RFEF'e hiçbir zaman doğrudan bir komisyon ödemediği söylenmesidir.

Öyle olsa bile, mevcut bir oyuncunun rekabet değişiklikleri için lobi yapma pratiği, gelecekte bir tartışma noktası haline gelebilir.

Pique, Barcelona'nın Pazartesi günü Cadiz ile oynanan maçın ardından durumu ele almaya hazırlanıyor.

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