Piqué'ye büyük zafer... İspanya Futbol Federasyonu'na ağır bir hukuki darbe

Andorra kulübü, geçen Aralık ayında Deportivo La Coruña maçı sırasında hakem Eder Malo ile yaşanan şiddetli tartışmanın ardından geniş yankı uyandıran bir davada, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kendisine verilen 9 bin avroluk para cezasının iptal edilmesiyle büyük bir hukuki zafer elde etti.

Kulüp, resmi bir açıklamada, mahkemenin uzun süren temyiz sürecinin ardından davayı lehine karara bağladığını ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Müsabaka Komitesi'nin onayladığı ve daha sonra iç temyiz sürecinde de onaylanan cezayı iptal ettiğini, bunun da para cezasının tamamının iade edileceği anlamına geldiğini açıkladı.

Davanın kökeni, maçın ilk yarısının bitiminden sonra stadyum tünelinde yaşanan heyecan verici bir olaya dayanıyor. Hakem Malo, resmi raporunda şunları kaydetmişti: "İlk yarı biter bitmez, tünele girerken, bana yaklaşan ve kararlarımdan birini eleştiren Gerard Piqué Bernabéu'yu tanıdım. O, 'Genç oyunculara karşı düdük çalmak ne kadar da kolay' derken, kulübünün üyeleri onun yaklaşmasını engellemeye çalışıyordu."

Bu raporun ardından, Müsabaka Komitesi, efsanevi Barcelona yıldızının sahibi olduğu kulübe para cezası vermekte gecikmedi; ancak Spor Tahkim Mahkemesi, İspanya Futbol Federasyonu'nun işlediği temel bir usul ihlaline dayanarak Piqué ve kulübünün tarafını tuttu.

Mahkeme, kararının gerekçesinde İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yasal süreç devam ederken cezanın temelini değiştirdiğini vurguladı. Bu durum, adil yargılanma hakkı ve yasallık ilkesine açık bir ihlal olarak değerlendirildi ve bunun sonucunda para cezası ile ihlalin tekrarlanması ihtimaline ilişkin uyarı iptal edildi.

Andorra bu kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun "idari işlemler açısından nihai" olduğunu vurguladı; bu da dosyayı idari açıdan resmi olarak kapatıyor. Ancak kulüp, İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Madrid Merkez İlk Derece Mahkemesi'nin idari mahkemesine itiraz etme hakkına sahip olduğunu da belirtti.

Bu hukuki zafer, Piqué'nin futbol sahası dışındaki büyüyen başarılarına ekleniyor. Eski milli defans oyuncusu, Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktan futbol dünyasında etkili bir iş adamı olmaya geçiş yapmayı başardı ve İspanyol futbolunda uzun süredir tartışmalara neden olan hakemlik ve idari anlaşmazlıkların sarmalından uzaklaşarak Andorra'yı yeni ufuklara taşımaya çalışıyor.