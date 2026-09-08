Gerard Pique, futbolu bırakmasıyla tartışma çıkarmayı da bırakmadı. Sosyal medyaya olan tutkusuyla tanınan eski Barcelona savunmacısı, bir kez daha kendini fırtınanın tam ortasına koyarak geri döndü. Bu kez bir TikTok kullanıcısına ateşli bir yanıt verdi ve ezeli rakibi Real Madrid'i mahkûm ettiğini düşündüğü eski tarihi defterleri açtı.

"Biz yalnızca güzel futbolla kazanırız"

Olay, bir sosyal medya kullanıcısının şu kışkırtıcı yorumuyla başladı: "Barcelona'nın kazanmasının tek bir yolu var ve bunu çok iyi biliyoruz." Bu, hakemlere yönelik üstü kapalı bir göndermeydi.

Pique de canlı bir videoyla yanıt vermekte tereddüt etmedi ve sert bir üslupla şöyle dedi: "Evet, Barcelona'nın kazanmasının tek bir yolu var, o da harika bir futbol sunmak. Bu yüzden ünlüyüz."

Şöyle devam etti: "Harika bir futbol ortaya koyduğumuz için birçok lig, birçok Şampiyonlar Ligi kupası ve birçok üçleme kazandık. Siz her zaman hakem meselesini gündeme getiriyorsunuz, isterseniz size hatırlatayım."

Eski defterleri açtı

Pique savunmadan hücuma geçerek en önemli turnuvalarda Real Madrid'in lehine döndüğünü düşündüğü tarihi hataları sıraladı.

Şöyle dedi: "Size Juventus'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalini ve Mijatovic'in geçerli olmayan golünü hatırlatayım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ya da Atletico Madrid'e karşı oynanan iki finalden birinde, Sergio Ramos'un golü ofsayttı ve o da geçerli değildi."

Pique mesajını, önümüzdeki saatlerde sosyal medyayı alev alev yakacak şu cümleyle bitirdi: "Yani, birçok hakem hatası var, ama genellikle ve tarihsel olarak, bu hatalar biraz Real Madrid'in lehine olma eğilimindeydi."

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Alaycı bir tonla sıcak bir kucaklama

Barcelona efsanesi sözlerini, kendisini ünlü yapan o alışılmış alaycı üslubuyla bitirdi: "Her neyse, umarım hepiniz iyisinizdir, size sıcak bir kucaklama gönderiyorum, gününüzün tadını çıkarın."

Bu yeni açıklama, Pique'nin Barcelona'yı savunmak ve Real Madrid'e saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığı uzun açıklamalar zincirine, futbolu bırakmasından yıllar sonra bile eklenen bir yenisi oldu. Şimdi tüm gözler, beyaz evden bir yanıt gelip gelmeyeceğini öğrenmek için başkent Madrid'e çevrildi.