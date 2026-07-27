Barcelona'nın eski kaptanı Gerard Piqué, iki kulübün de yeni 2026-27 sezonu başlamadan önce yaşadığı değişiklikler ışığında, geleneksel ezeli rakip Real Madrid'le yaptığı yeni bir kıyaslamayla tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Barcelona'nın eski savunmacısının açıklamaları, Milano şehrinde "Kings League" turnuvası kapsamındaki Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncü edisyonuna katılırken Sport gazetesine verdiği bir röportaj sırasında geldi.

Piqué, Real Madrid'in bu yaz yaptığı transferlere rağmen, yeni sezon başlamadan önce Barcelona'nın hâlâ Real Madrid'in önünde olduğu görüşünde. Piqué şunları söyledi: "Bence Barcelona, bugün itibarıyla hâlâ önde."

Ve şöyle açıkladı: "Bence son iki lig şampiyonluğunu kazanmış olmak, sezona en büyük favori olarak başlamanız için size bir konum ve güven kazandırır." Ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama sonrasında bunu sahada kanıtlamanız gerekiyor."

Piqué, Hansi Flick'in üçüncü sezona devam etmesinin Barcelona'nın en önemli güç unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle açıkladı: "Takım ve oyuncular bu projeyle daha uyumlu hale geldi. Flick'in üçüncü sezona devam etmesi, oyuncuların onun felsefesini ve oyun tarzını tamamen özümsemesiyle birlikte, sezon başlangıcında Barcelona'ya bir avantaj sağlıyor."

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Lamine Yamal: taraftardan kulüp başkanlığına

Piqué, Lamine Yamal'ın Kings League projesindeki katılımına da değindi ve Barcelona'nın yıldızının turnuvanın başlangıcından bu yana turnuva içinde farklı aşamalardan geçtiğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Onun bizimle olması harika bir şey. Projeyi başlattığımızda, o on dört ya da on beş yaşındayken turnuvanın bir taraftarı olarak başladı, ardından bir takım sahibi olduktan sonra katıldı ve şimdi Kulüpler Dünya Kupası'na katılan bir kulübü var."

Yamal'ın zamanla turnuvaya daha fazla dahil olduğunu belirten Piqué şunları ekledi: "Kendini büyük ölçüde işin içine kattı. Gördüğünüz gibi, maçlara geliyor ve penaltı atıyor... Bu gelişim kademeliydi ve bu son derece olumlu bir şey."

Kings League turnuvasının başkanı, Milano şehrindeki müsabakalara eşlik eden atmosferi övdü ve İtalyan taraftarların turnuvayı büyük bir tutkuyla yaşadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Bu çılgınca bir şey."

Piqué, Underdogs ile içerik üreticisi Blur'un başkanlık ettiği takım gibi turnuvaya katılan İtalyan takımlarının gördüğü desteği örnek göstererek şunları ekledi: "Kings League modeli konusunda çok heyecanlılar."

Sözlerini, Yamal'ın başkanlık ettiği "La Capital CF" takımının turnuvada zorlu bir rekabetle karşılaşacağına işaret ederek noktaladı ve şöyle dedi: "Görevleri zor olacak, çünkü rekabet daha da çetin bir hale geldi."

"Kings League", Gerard Piqué'nin 2022 yılında İspanyol içerik üreticisi Ibai Llanos ile ortaklaşa kurduğu, yenilikçi kurallara ve kısa maçlara dayanan eğlence amaçlı bir futbol turnuvasıdır. Turnuvada futbol yıldızlarının, içerik üreticilerinin ve ünlülerin başkanlık ettiği veya sahibi olduğu kulüpler mücadele eder.

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