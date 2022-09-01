Modern futbol tarihinin en önemli stoperlerinden biri olan Pique, özel hayatına yönelik haberleri yargıya taşıyacak.

Barcelona'nın son dönemde özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen efsane oyuncusu Gerard Pique, müzik dünyasının süperstarı Shakira ile olan birlikteliğinin sona ermesinin ardından özel hayatına ilişkin haber yapan medya kuruluşları hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Haziran ayındaki ayrılıktan bu yana özel hayatına ilişkin çeşitli haberler yayılan Pique, bu haberlere karşı adım attı.

Pique'nin avukatları ne söyledi?

"Pique medyanın faaliyetlerine ve bilgi edinme haklarına her zaman saygı duydu ve medyanın toplumdaki temel rolünün farkında ancak son haftalarda aile hayatına hayatına yönelik, çocuklarının haklarını ihlal edebilecek haberler hakkında yasal işlem başlatmak zorunda olduğu haberler yayımlandı ve bu doğrultuda bir talepte bulunuldu"

Barcelona'nın yaz aylarında kadrosunu Jules Kounde ve Andreas Christensen gibi önemli stoperlerle güçlendirmesinin ardından bu sezon henüz forma giyemeyen Pique, kulüpte de oldukça zor bir dönemden geçiyor. Hiçbir Barcelona teknik direktörünün vazgeçemediği oyuncunun eski takım arkadaşı Xavi döneminde yedek kalması birçok futbol otoritesi tarafından sürpriz olarak nitelendirilmişti.