Sansasyonel bir ayrılık yaşayan Pique ile Shakira ikilisinin aldıkları bu kararın yankıları devam ediyor.

Barcelona'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Gerard Pique ile dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira'nın birlikteliklerini sonlandırmasının yankıları sürerken, Kolombiyalı şarkıcının yaşanan süreçten ötürü bir hayli kızgın olduğu öne sürüldü. 2011'de tanıştığı Pique'den iki çocuğu olan Shakira'nın Pique'nin kameralar önünde yeni birlikleliklere yelken açmasından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

Pique anlaşmayı bozdu

Yeni şarkısı Te Felicito'da (Seni tebrik ediyorum), "Seni bütünleştirmek için kendimi parçalara ayırdım. Uyarıldım ama aldırmadım. Bana öyle olduğunu söyleme, üzgünüm seni tanıyorum yalan söylediğini biliyorum" şeklindeki sözlere yere veren Shakira, geçtiğimiz günlerde Elle dergisine verdiği röportajda Pique için yaptığı fedakarlıklara değinmişti.

Socialite'de yer alan habere göre yaşanan sürecin ardından Pique'nin 23 yaşındaki kız arkadaşı Clara Chica Marti ile görüntülenmesinden büyük bir üzüntü duyan ünlü şarkıcı, Pique'nin aralarındaki anlaşmayı bozduğunu düşünüyor. Habere göre Pique ile bir yıl boyunca farklı insanlarla beraber görünmemeleri üzerine anlaşmaya varan Shakira, çiftin fotoğrafları sonrasında büyük bir öfke duyarken, sürecin önümüzdeki günlerde neler getireceği de merakla bekleniyor.