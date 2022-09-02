Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia, Shakira'nın 12 yılda başaramadığını başardı

Shakira, Pique ile ilişkisi boyunca arkadaşlarıyla ya da diğer futbolcuların eşleriyle asla bir araya gelmedi.

Gerard Pique ve Shakira'nın ayrılığı, yıldız futbolcunun Clara Chia ile yeni ilişkisi bu yazın pembe dizisi haline geldi

Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia, Shakira'nın 12 yıllık ilişkide başaramadığı bir şeyi başarmış görünüyor.

'Ya es mediodia'ya göre, Pique'nin yeni partneri, Shakira'nın asla yapmadığı Pique'nin yakın çevreleriyle daha iyi ilişkiler içerisinde.

Arkadaşlarıyla daha iyi

Telecinco'nun bildirdiğine göre göre ünlü şarkıcı, Pique'nin ailesi ve arkadaşlarıyla anlaşamadı.

Chia'nın daha sakin karakterinin, Pique'nin arkadaşlarıyla iyi bir atmosfer yaratmada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Televizyon programında, "Shakira, yıldız futbolcunun arkadaşlarını hiç sevmiyordu. Hatta kötü karakteri nedeniyle 'La Patron' lakabını bile almıştı. Gerard Pique'nin grubundan biri olmak istemiyordu." dedi.

Pique ile ilişkisi boyunca arkadaşlarıyla ya da diğer futbolcuların eşleriyle asla bir araya gelmedi."