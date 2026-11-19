Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsanesi Carles Puyol, Andorra Birinci Ligi'nde mücadele eden Inter Club d'Escaldes'in yeni ilişkiler ve uluslararası futbol direktörü oldu.

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Konuyla ilgili haber yapan Marca gazetesine göre Carles Puyol, 2022 yılının başından bu yana Andorra Prensliği'nde yaşıyor.

Puyol, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Gerard Piqué'nin, en büyük hissedarı olduğu ve teknik ekipten sorumlu bulunduğu FC Andorra'nın sportif yönetimine katılması için sunduğu tekliflerden birini kabul etmeye yakın olsa da sonunda bu teklife olumlu yanıt vermedi.

Puyol'un, şu anki lig şampiyonu Escaldes-Engordany kulübüne katılmasındaki amaç, Avrupa kupalarından birinde lig aşamasına yükselmeyi başaran ilk Andorra kulübü olan ekibin büyümeye ve gelişmeye devam etmesine yardımcı olmak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Inter Club d'Escaldes'in yeni ilişkiler ve uluslararası futbol direktörü sıfatıyla resmi bir açıklama yapan Puyol, "Kulübü bugüne kadar elde ettiği her şey için tebrik etmek istiyorum" dedi.

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Puyol şöyle devam etti: "Kazanmak her zaman zordur, ancak en üst seviyede kalmayı sürdürmek çok daha zordur. Asıl zorluk, büyümeye devam etmek ve yeni hedeflere ulaşmak için aynı hırs ve motivasyonla çalışmayı sürdürmek olacak."

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Carles Puyol, 2000-2013 yılları arasında İspanya A Milli Takımı'nı temsil etti ve milli formayla 100 maça çıktı.

Puyol, İspanya Milli Takımı ile 2008'de Avrupa Şampiyonası'nı, ardından 2010'da Dünya Kupası'nı kazandı.

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Kaptanlığını da yaptığı Barcelona ile 1999'daki ilk maçından 2014'teki emekliliğine kadar geçen sürede 21 kupa kazanan Puyol'un bu başarıları arasında 6 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2009'daki tarihi altılı da yer alıyor.

Carles Puyol, Inter Club d'Escaldes'te, Barcelona'nın alt yapısında birlikte forma giydiği ve aralarında güçlü bir dostluk bulunan teknik direktör Felipe Ortiz ile yeniden bir araya gelecek.