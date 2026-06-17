Piqué, Mourinho ile alay ediyor… ve Cocorella’nın “ihanetine” yanıt veriyor

Eski Barcelona savunma oyuncusu Gerard Piqué, ezeli rakip Real Madrid ile ilgili bazı konularda, özellikle de yeni transferler konusunda açıklamalarda bulundu.

Madrid'de düzenlenen bir tanıtım etkinliği sırasında kendini tutamayan Gerard Piqué, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü ve eski Barcelona oyuncusu Cocorela ile sözleşme imzalanması hakkında yorumda bulundu.

"AS" gazetesine göre Piqué, "O, şov yapıp futboldan bahsetmeyi bırakmak için ideal bir teknik direktör" dedi.

Ayrıca, kulübün “Şampiyonlar Ligi kupalarını vitrininde görebilmesi” için Álvaro Arbeloa’nın kalmasını dilediğini de ekledi.

Barcelona'nın oyuncusu şöyle devam etti: "Sezon boyunca ona başarılar diledim, kupalar kazanmasını değil."

Eski takım arkadaşı Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transferiyle ilgili olarak ise Piqué, bu hamlenin ardından milli bek oyuncusunu eleştirdiği yönündeki söylentileri şiddetle yalanlayarak şöyle konuştu: “Oyuncuyu eleştirmedim. Onun için harika bir futbol kariyeri diliyorum; Real Madrid’e katılmış olsa da iyi bir oyuncu. Kişisel olarak onun başarılı olmasını istemem, mutlaka onun hiçbir kupa kazanmaması anlamına gelmez." Piqué, Dünya Kupası sırasında bir oyuncunun transferinin açıklanmasının İspanya milli takımının kampını sarsabileceğine dair eleştirilere rağmen, bu konuyu “umursamadığını” da ekledi.

Piqué, Julian Álvarez’in Barcelona’ya transfer olacağına dair söylentiler konusunda sessiz kaldı ve kulübün Newcastle’dan Anthony Gordon’u transfer ettiğini doğruladı.

Şikayetçi bir tavırla şunları ekledi: “Bu, Deco ve sportif direktörün işi. Real Madrid tüm transferlere karışıyor.”