FC Andorra kulübünün başkanı Gerard Piqué, Tenerife forveti Jesús de Miguel'in İspanya İkinci Ligi'nde iki takımın karşılaştığı maç sırasında maruz kaldığı ciddi sakatlığın etkisiyle 30 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayınlamaya özen gösterdi.

Eski Barcelona oyuncusu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda İspanyol forvetin vefatına duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek şöyle dedi: "Çok üzgünüm. Jesús huzur içinde yatsın."

De Miguel, "Heliodoro Rodríguez López" Stadı'nda oynanan maç sırasında Andorra kalecisi Jesús Owono ile şiddetli bir çarpışma yaşamış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Ancak sağlık durumu kötüye gitti ve Tenerife kulübü, Salı sabahı oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Piqué'nin olayın ardından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi almak amacıyla maçın oynandığı stattan hızla ayrıldığını, ardından spor camiasına İspanyol futbolunda geniş bir üzüntü ve taziye dalgası yaratan vefat haberinin ulaştığını belirtti.