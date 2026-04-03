Piqué hakemlik hakkında: "Bu tarihi bir haksızlık... Her şeyi ortaya çıkaracağım"

Eski İspanyol yıldız Gerard Piqué, İspanya İkinci Ligi'nde Andorra'nın Málaga ile oynadığı ve 3-3 berabere biten maçta hakem ekibiyle yaşadığı yeni bir olayın ardından yeniden tartışmaların odağına oturdu.

Hakem Alejandro Ogaos Valera'nın raporuna göre, Andorra kulübünün en büyük hissedarı olan Piqué, ilk yarının bitiminden sonra birinci yardımcı hakeme agresif bir şekilde yaklaşarak bağırdı ve parmağıyla yüzünü işaret ederek "Bu tarihi bir hırsızlık, bunu Twitter'da paylaşacağım" dedi.

Ayrıca okuyun: Eşi görülmemiş bir kriz: Demokratik Kongo, tarihi Dünya Kupası elemelerinin ardından oyuncularını gözaltına aldı!



Raporda, Piqué'nin Málaga temsilcileriyle de bir tartışmaya girdiğini ve bunun üzerine güvenlik görevlilerinin tarafları ayırmak için müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Piqué'nin itirazları, tartışmalı kararların ardından geldi. Bunların en önemlileri, takımının golünün hatalı olarak iptal edilmesi ve Malaga lehine penaltı verilmesi idi. Bu kararlar, konuk takıma ilk yarıda 2-0'lık bir üstünlük sağladı.

Bu, Piqué için bu sezon yaşanan ilk olay değildi; daha önce de tekrarlanan itirazları nedeniyle birçok hakem raporunda adı geçmişti.

Ayrıca okuyun: Barcelona'yı sarsan eşi görülmemiş bir kriz... Laporta baş şüpheli



Geçtiğimiz Eylül ayında Andorra'nın Mirandes ile oynadığı maçta, hakem Alonso de Eina Wolf, Piqué ile hakem ekibi üyeleri arasında benzer bir tartışmayı kayda geçirdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Deportivo La Coruña ile oynanan maçta da başka bir olay yaşandı; Piqué, hakeme sert eleştiriler yönelterek, "Küçüklerin aleyhine karar vermek ne kadar da kolay" dedi.

Bu olayların tekrarlanması, Andorra kulübünün İspanyol futbolundaki konumunu sağlamlaştırmaya çalışan Piqué'yi Disiplin Komitesi'nin merceği altına alıyor ve tekrarlanan öfke patlamalarının, sahibi olduğu ve temsil ettiği kulübün imajına ne kadar etki ettiği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Ayrıca okuyun: Fas ve Mısır kurtuldu... Arap milli takımları, Trump yüzünden Dünya Kupası'nda büyük bir sıkıntı içinde!

