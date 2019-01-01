Pique: Hakemler Real Madrid'e yardım edince çenelerini kapıyorlar

Gerard Pique ile Real Madrid arasındaki söz dalaşı, bu defa parkeye taşındı.

Barcelona'nın konuşkan yıldızı Gerard Pique, Real Madrid'e çattı.

Futbol tarihinin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Barcelona - Real Madrid maçları, basketbolda da büyük heyecana sahne oluyor. Katalan ekibi, basketbolun Kral Kupası finalinde Real'i 94-93 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Fakat maçın ardından Real Madrid cephesi ve medyası, yenilgiyi hakem yönetimine bağladı.

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Barça'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Pique'ye bu durum soruldu. Ezeli rakiplerine karşı lafını sakınmamasıyla ünlü olan 32 yaşındaki futbolcu, soruyu soran muhabiri hayal kırıklığına uğratmadı.

"Real Madrid'in şikayetleri futbolda oluyor, basketbolda oluyor... Neyse ki diğer sporlarda yoklar yoksa aynı eziyeti hokeyde ve hentbolda da çekerdik." diyen Gerard Pique, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemlerden şikayet edip duruyorlar. Sonra Wanda Metropolitano'ya [Atletico Madrid'in sahası] gidiyorlar ve hakemler onlara yardımcı oluyor. Böyle olunca çenelerini kapıyorlar."

Real'in, Barça'nın Madrid şehrinde bir kupa kaldırmış olmasını kaldıramadığını savunan Katalan yıldız, "Finalde önce Real lehine sonra da Barça lehine hatalar oldu. Akabinde de Madrid cephesinden hakem şovu geldi. Ben oyuncularımızla gurur duyuyorum." dedi.

Real Madrid ile Barcelona, futbolun Kral Kupası'nda, 27 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecekler. Camp Nou'daki yarı final ilk maçı 1-1 berabere bitmişti.