Pique, eski sevgilisini unutamıyor: Arabada Shakira'nın şarkısını dinlerken görüntülendi

Shakira ve Pique, 2010'dan beri süren birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

Barcelona'nın defans oyuncusu Gerard Piqué, eski sevgilisi Shakira'yı antrenmandan çıktığı sırada arabasında dinlerken görüntülendi. Video, bu hafta başında TikTok kullanıcısı @Carmonaa.23 tarafından yüklendi.

Shakira'nın dördüncü albümünden bir parça olan 'Dónde Están los Ladrones?' ('Hırsızlar nerede?') arabada çalıyordu.

Şarkı unutulmaz satırlar içeriyor: "Seni unutmanın bir yolunu bulamıyorum çünkü seni sevmeye devam etmek kaçınılmaz."

Shakira, Piqué'nin sadakatsiz olduğu ve aile evini terk ettiği yönündeki söylentilerin ardından çiftin Haziran başında ayrıldığını doğrulamıştı.

Shakira yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ayrıldığımızı teyit ettiğimiz için üzgünüz. Önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Shakira ve Pique 2010'da tanıştı

Çift, Piqué'nin İspanya'nın Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım etmesinden hemen önce Madrid'de tanıştı. 2010'dan beri birlikteydiler.

Shakira, Johannesburg Soccer City Stadı'nda İspanya'nın Hollanda'yı 1-0 yendiği final maçının başlangıcından önce seslendirdiği resmi Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka (This Time for Africa)" şarkısını söyledi.

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Piqué, Shakira'ya turnuvadan önce İspanya'nın finale çıkmasının onu orada görebilmesini sağlayacağını söylemişti.

2016'daki bir röportajda, "Onu finalde göreceğimi söyledim" dedi. "Kapanış töreninde sahne alacaktı ve o kadar ileri gideceğimizden emindim."