Barcelona'nın eski savunmacısı Gerard Piqué, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında yarın pazar günü Spotify Camp Nou Stadı'nda Katalan ekibiyle Real Madrid arasında oynanacak merakla beklenen El Clasico maçının sonucunu tahmin etti.

Piqué, eski Meksikalı yıldız Miguel Layún ile yaptığı görüntülü söyleşide, Barcelona'nın maçtan galip ayrılacağına inandığını söyledi ve teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk dönemi sırasında Real Madrid'in aldığı ağır bir yenilgiyi hatırlattı.

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İspanya'nın eski yıldızı şu açıklamayı yaptı: "Mourinho Camp Nou'ya en son geldiğinde, takımı 5 gol yedi. Barcelona'nın 4-1 kazanacağını düşünüyorum."

Real Madrid, 29 Kasım 2010'da, Mourinho'nun kraliyet ekibinin teknik direktörü olarak çıktığı ilk El Clasico'da, İspanya Ligi kapsamında Camp Nou Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'ya 5-0 yenilmişti.

Piqué, aynı söyleşide şöyle konuştu: "Barcelona şu anda dünyanın en iyi takımı ve ikinci en iyi takımla aralarında büyük bir fark var. Bu mutlaka kazanacakları anlamına gelmiyor. La Liga'da her maçta ortalama 4 gol atıyorlar."

Katalan ekibi, 27 puanla (9 haftada tam puan) İspanya Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alırken, Real Betis (1-0) ve Atletico Madrid (2-1) karşısında aldığı iki yenilginin ardından 6 puan geride üçüncü sırada bulunuyor.



