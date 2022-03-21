UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı kupanın dışına ittikten sonra La Liga'ya dönen Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ederken bu galibiyet üç puandan fazlasıydı.

Katalan devinin kaptanı Gerard Pique maçın ardından Twitter'da paylaştığı mesajla Barcelonalı taraftarları heyecanlandırdı.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

Son dönemde yaşanan mali problemlerin de etkisiyle büyük bir kriz yaşayan ve Lionel Messi'nin ayrılmasıyla beraber bu sezon oldukça kötü bir sezondan geçen Barcelona'da kötü günlerin sona erdiğini işaret eden Pique yazığı tek satırlık mesajda, "Biz geri döndük" açıklamasında bulunurken, bu açıklama büyük beğeni topladı.

Takviyeler fark yarattı

Kulübün efsane futbolcusu Xavi'nin göreve gelmesinin ardından devre arasında yapılan Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ve Adama Traore transferleriyle birlikte yeniden etkili bir hücum hattına kavuşan Barcelona'nın yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle büyük bir güç kazanması bekleniyor.

Önümüzdeki sezon hem La Liga'nın hem de Şampiyonlar Ligi'nin en önemli favorilerinden olması beklenen Barcelona, sezonun geri kalan bölümde UEFA Avrupa Ligi'nin de en önemli favorilerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Çeyrek finalde Frankfurt ile karşılaşacak olan Barcelona, ligde ise Real Madrid'in 12 puan gerisinde yer alıyor.

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