Pioli, Maldini ve Ibrahimovic, AC Milan'ı iflasın eşiğinden Serie A şampiyonluğuna nasıl getirdi?

Paolo Maldini gülümsemeden edemedi. Bu onun Milan formasıyla sekizinci zaferiydi, ancak antrenör olarak ilk Serie A şampiyonluğuydu.

Birçok yönden farklı hissettiğini itiraf etti fakat, "Ortak bir faktör var: tutku. Spora ve Milan'a duyduğumuz." dedi.

Milan, Sassuolo karşısında 3-0'lık bir galibiyetle Serie A şampiyonluğunu perçinledikten sonra Pazar akşamı Mapei Stadyumu'nda baktığınız her yerde bunu açıkça görebilirdiniz.

İlk şampiyonluğunu kazanan Stefano Pioli, babasını gururlandırmaktan bahsederken duygulandı, 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic ise –ilk döneminden 11 yıl sonra– Milan ile ikinci şampiyonluğunu merhum Mino Raiola'ya adadı.

Tüm oyuncular ve taraftarlar başarılarını çılgınca kutladılar. Ve neden kutlamasınlar? Ne de olsa Milan bu noktaya gelmek için çok yol kat etmişti.

Bir yenilginin bir zaferden daha fazlasını öğrettiğini söylerler ve Pioli bu teoriye kesinlikle katılıyor.

AC Milan teknik direktörü, Serie A şampiyonlarının Aralık 2019'da Atalanta'ya karşı aldığı 5-0'lık "korkunç" bir yenilgiden sonra doğduğunu söyledi.

Geçen hafta DAZN'a konuşan Pioli, "Kariyerimin en olumsuz anlarından biriydi ama aynı zamanda en değerli anlardan biriydi." dedi.

"İşte o zaman bu takımı geliştirmek için neyin gerekli olduğunu anladık."

Pioli'nin teknik heyet sorumlusu Maldini, başkan Paolo Scaroni, CEO Ivan Gazidis, sportif direktör Frederic Massara ile birlikte yaptığı tam olarak buydu.

Üç yıl içinde, Li Yonghong'un dümenliğinde çöküşün eşiğine gelen bir kulübü, 2011'den beri ilk kez İtalya şampiyonluğuna götürdüler.

Ve bunu yıldız transferlere milyonlar harcamadan yaptılar.

Verona Teknik Direktörü Igor Tudor, bu ayın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, "Kağıt üzerinde Milan, ligdeki en iyi üçüncü veya dördüncü kadroya sahip. Bu, kulübün ve baş antrenörün ne kadar harika bir iş çıkardığını gösteriyor." dedi.

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Gerçekten de, Maldini görevine zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste ustalık kazandı.

Ekim 2019'da Maldini baskı altında bir isimdi. O ve dönemin Milan menajeri Zvonimir Boban, Marco Giampaolo'yu takımın yıllarca süren başarısızlığını durdurmak için teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Ancak ikili, Giampaolo'nun yönetiminde sadece dört ayda yedi maç geçirdikten sonra bir hata yaptıklarını kabul etmek zorunda kaldılar.

Milan'ın gemiyi dengede tutacak güvenilir bir karaktere ihtiyacı vardı.

Pioli, o dönem geçici bir isim olmasına ve sezon sonunda yerini devretme ihtimalinin yüksek olmasına rağmen öne çıktı.

Gerçekten de Milan kısa süre sonra kulüpte tepeden tırnağa devrim yaratmak için Ralf Rangnick'i listeye koydu.

Gazidis, Rangnick'e sadece A takımı emanet etmeye istekli değil; ona tüm kulübün anahtarlarını vermeye hazırdı.

Ancak ne Boban'a ne de Maldini'ye danışılmadı, bu da San Siro'da bir iç savaşa yol açtı.

Boban istifa etti; Maldini de aynı şeyi yapacak gibi görünüyordu. Ama sonra dikkate değer bir şey oldu: Milan, Pioli altında hızla gelişmeye başladı. Maldini'nin hamlelerinin yerinde olduğu da ortaya çıktı.

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Gazidis, Maldini'nin de daha önce Giampaolo'da yaptığı gibi, bir hata yaptığını fark etti.

Eski Arsenal CEO'su, Rangnick'in Milan'ın tüm sorunlarını çözebileceğini ummuştu, ancak bir çözüm zaten mevcuttu, bu yüzden Pioli'yi desteklemeye karar verdi.

Cesur ama doğru bir karardı. Pioli uzun zamandır futbolun iyi isimlerinden biri olarak görülüyordu; işiyle ilgili sürekli eleştirilere maruz kalırken yürüdüğü onurlu yol, bu gerçeğe kanıt oluyordu.

Ancak, İtalya'nın en iyi taktisyenlerinden biri olarak kabul edilmiyordu - daha çok bir kalfa, zor zamanlarda yararlı bir mola gibiydi. Ancak Pioli, krizdeki bir kulüp için mükemmel bir aday olduğunu kanıtladı.

Gazidis, "Stefano her zaman sakindir" diyor. "O harika biri, sadece mükemmel bir antrenör değil, hepimiz için iyi bir örnek."

Pioli ve Maldini'nin birlikte iyi iş çıkarmaları belki de şaşırtıcı değildi. Eski Milan orta saha oyuncusu ve teknik direktör Clarence Seedorf'un Corriere dello Sport ile yaptığı bir röportajda belirttiği gibi, "Paolo'nun varlığı takıma winner bir zihniyet kazandırıyor ve o, Milan DNA'sını taşıyor."

"Maldini'yi iyi tanıyorum ve zor zamanlarda da her zaman dengeli olduğunu biliyorum. Oyunculara nasıl yardım edeceğini biliyor. Onun sayesinde Milan dev adımlar attı."

"Kulüpte, antrenörün sıkı çalışmasından ve tarzından gelen olumlu bir ruh görüyorum. Pioli takıma huzur veriyor ve sonuçlar bunu kanıtlıyor."

AC MILAN ARE CHAMPIONS OF ITALY FOR THE FIRST TIME IN 11 YEARS 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/YJg7EdyB6Q — GOAL (@goal) May 22, 2022

Kesinlikle öyle. Milan 86 puanla şampiyonluğa ulaştı - üç puanlık sistemde ikinci en yüksek puanları.

Maldini ve Milan'ın özellikle genç oyuncular söz konusu olduğunda uygun bir transfer için harika gözlere sahip oldukları doğru.

Ancak, 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'i Ocak 2020'de ücretsiz olarak takıma katma kararı, muhtemelen kulübün en önemli kararıydı.

Tudor, Milan'ın Serie A'daki en iyi oyunculara sahip olmadğı konusunda haklı olsa da ligdeki en iyi takıma ve en iyi teknik direktöre sahipler.

Buna artık kimse itiraz edemez.